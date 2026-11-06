El PSOE de Calahorra insiste en una nueva escuela infantil "frente a los parches de Mónica Arceiz"

LOGROÑO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista de Calahorra ha lamentado "el nuevo y estrepitoso fracaso del equipo de gobierno de Mónica Arceiz tras quedar desierta, por segunda vez, la licitación para la ampliación de la Escuela Infantil Municipal 'Santos Mártires'".

Como señalan los socialistas en una nota, "este nuevo revés evidencia una gestión agotada de la alcaldesa de Calahorra que solo sabe dar "patadas hacia adelante" a base de parches temporales y anuncios improvisados".

Anuncios, añaden desde el PSOE calagurritano, "cuyo único propósito es quedar bien ante las familias, pero que no tienen como propósito real solucionar el problema".

"Por eso precisamente, la alcaldesa, consciente del profundo malestar e incertidumbre generado entre las familias calagurritanas, ha optado por convocar reuniones improvisadas con los padres y madres afectadas en las que se han repartido promesas y compromisos que sabe perfectamente que no va a poder cumplir. No habrá más plazas en la escuela para el curso 2026-2027", aseguran.

Indican que "tras dos licitaciones desiertas para colocar barracones en la escuela, la realidad demuestra que la falta de previsión, las prisas y la incapacidad para sacar adelante el proyecto han convertido una necesidad básica en un bucle de despropósitos".

Para los socialistas, "lo que realmente necesita Calahorra es la construcción de una nueva escuela infantil pública adaptada a las necesidades reales de nuestra ciudad, y no anuncios baratos para salir del paso mientras se agrava el problema de la conciliación".

Desde el Grupo Municipal del PSOE "exigimos a Mónica Arceiz y a su equipo que abandone la propaganda, asuma responsabilidades y empiece a proyectar soluciones de futuro ambiciosas y definitivas, en lugar de insistir en parches que no resuelven la falta de plazas para los más pequeños".