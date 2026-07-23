El PSOE de Calahorra solicitará al pleno la derogación de la ordenanza de Vehículos de Movilidad Personal

LOGROÑO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Calahorra ha adelantado este jueves que solicitará al pleno la derogación de la ordenanza de Vehículos de Movilidad Personal, que recogía la prohibición de circular con patinetes eléctricos a menores de 16 años cuando la DGT establece que la edad límite es de 15 años, al considerar que "queda vacía de contenido y no mejora nada respecto de la aplicación del Reglamento General de Circulación".

La ordenanza reguladora de vehículos de movilidad personal fue aprobada inicialmente en el pleno ordinario de 27 de octubre de 2025.

En dicha ordenanza se introdujeron toda una serie de regulaciones específicas con aplicación únicamente en Calahorra que, lejos de suponer una mejora o una aclaración de la normativa en materia de circulación, incidían de manera negativa en la seguridad jurídica tanto de los usuarios de la vía pública como de los agentes de la policía local destinados a aplicarla de manera efectiva.

Cuestiones como la creación de un registro municipal, la inmibilización de vehículos, la exigencia de empadronamiento para poder circular con un patinete eléctrico, de un seguro específico fuera de mercado o el establecimiento de la edad de 16 años para poder circular con un vehículo de estas características fueron aspectos controvertidos, contradictorios con la normativa general y que hacían prácticamente inútil su vigencia y su aplicación.

Todas estas cuestiones, y otras, fueron advertidas al equipo de gobierno tanto por este grupo municipal como por diferentes estamentos representativos de los agentes de Policía Local.

El tiempo acabó por darnos la razón. La vida de esta nueva ordenanza fue tan corta, que en el pleno de 26 de marzo de 2026 tuvo que ser modificada para eliminar o adecuar algunos de estos aspectos controvertidos en aras de posibilitar su aplicación. La nueva ordenanza de Calahorra quedó tan vacía de contenido que prácticamente se limitaba a copiar y pegar el Reglamento General de la Circulación, lo que dejaba todavía más en evidencia la inutilidad de la norma municipal.

Sin embargo, el equipo de Gobierno mantuvo en su artículo 9, la prohibición de circular con un VMP a los menores 16 años, con carácter general, salvo para aquellos menores que poseyeran el permiso AM, para quienes se admitía la edad de 15 años. Una prohibición sostenida sin criterio, que carecía de fundamento legal y que dejaba nuevamente la ordenanza a merced de futuras modificaciones del Reglamento General de Circulación.

Pues bien, apenas 3 meses después, el 24 de junio de 2026, el nuevo Reglamento General de la Circulación establece los 15 años como edad mínima para poder circular con un VMP, lo que hace necesaria una nueva modificación de la ordenanza local para rectificar este precepto en el que el Ayuntamiento de Calahorra había dejado su marca diferencial y que se demuestra contrario al criterio de la Dirección General de Tráfico.

La regulación a nivel municipal del uso de los vehículos de movilidad personal no ha supuesto ninguna mejora efectiva para la ciudadanía. Su tramitación ha generado más problemas que beneficios: de jerarquía normativa, de competencia municipal, de duplicidad administrativa y de inseguridad jurídica general.

Nos encontramos ante una norma que ha quedado vacía de contenido, que no supone innovación, mejora o aclaración alguna, de la cual se han eliminado todas las cuestiones diferenciales que el Ayuntamiento de Calahorra pretendía regular en contra de los criterios de la Dirección General de Tráfico.

Una norma condenada a quedar obsoletas cada dos por tres, y a sufrir tantas modificaciones como sufra el Reglamento General de la Circulación, manteniendo al Pleno entretenido en un absurdo ejercicio de actualización de una cuestión que no depende del Consistorio. El nuevo Reglamento General de la Circulación entrará en vigor a partir del 1 de octubre de 2026.

Por todo lo expuesto, instaremos a la alcaldesa y al equipo de gobierno que, con anterioridad al 1 de octubre de 2026, se estudie y, en su caso, se apruebe la derogación de la ordenanza reguladora de los vehículos de movilidad personal del Ayuntamiento de Calahorra, y pase a ser directamente aplicado el Reglamento General de la Circulación en esta materia.

También instaremos a que el Ayuntamiento de Calahorra lleve a cabo una campaña informativa especial en materia de tráfico, por los diferentes centros educativos de la ciudad, y con cartelería y material publicado específico, para informar adecuadamente de la normativa aplicable a los Vehículos de Movilidad Personal, para evitar cualquier tipo de confusión generada por el propio consistorio.