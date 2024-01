El PSOE está convencido de que no se recogió el premio de La Rioja Turismo por sus valores

LOGROÑO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Sara Orradre, se ha mostrado hoy "absolutamente" convencida de que el Gobierno de La Rioja no quiso recoger el premio que recibió La Rioja Turismo porque era de una campaña del anterior Ejecutivo con "valores" que "no comparte".

Orradre ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha afeado el "despropósito" y la "desvergüenza" que supuso que La Rioja Turismo fuera ganadora del premio IATI, en el entorno de FITUR, con la campaña 'Eso que sientes es La Rioja' y nadie del Gobierno fuera a recogerlo.

Una "falta de respeto institucional, un auténtico despropósito, una vergüenza y un desastre" que Orradre ha achacado al hecho de que la encargó el Ejecutivo de la socialista Concha Andreu y "nunca fue del gusto del Partido Popular".

"No le gustaba al Partido Popular, y se encargaron de evidenciarlo en numerosas ocasiones, porque era una campaña que representaba la pluralidad, la diversidad y el color de nuestra tierra, que son valores justamente contrarios a todo lo que representa el Partido Popular", ha aseverado.

Orradre ha confesado que en el PSOE nunca habrían "imaginado que el Partido Popular, a través del gobierno, fuera capaz de llevar tan al extremo su sectarismo, su intolerancia, hasta el punto de no recoger un premio que reconocía la calidad de esta campaña y sólo porque no la hicieron ellos".

Una "lamentable imagen" y un "ridículo espantoso" que, también, ha dicho, hizo el presidente riojano, Gonzalo Capellán, en FITUR intentando "colarse, a la desesperada, en un corrillo de presidentes autonómicos en el que se le ignoró totalmente".

Después, además, ha añadido, "se permitió el lujo de criticar porque no le dejaron colarse". "Es decir, intento colarme en el corrillo de presidentes autonómicos y como no me dejan luego voy y en un desayuno de Europa Press lo critico", ha aseverado.