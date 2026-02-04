PSOE cree que Ayuntamiento cede a promotoras el control de adjudicación de VPO en Logroño y reclama "volver al sorteo" - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño Iván Reinares ha advertido este miércoles que el equipo de Gobierno municipal de Conrado Escobar "ha decidido no ejercer su función de garantizar que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades en el acceso a una vivienda".

Y es que, como ha asegurado Reinares en rueda de prensa, el PP "ha renunciado al sorteo ante notario para elegir los 104 pisos que se van a construir en suelo público, dejando esta decisión en manos de las empresas de cada promoción y sin que nadie conozca los criterios con las que se van a adjudicar".

Es una denuncia "que volvemos a realizar ante las quejas de demandantes, que se sienten indefensos".

Reinares ha explicado que, hasta la fecha, en los pliegos que este mismo Ayuntamiento aprobaba "asumía sus obligaciones éticas y legales, ya que esos pliegos decían textualmente que la selección de las personas corresponde a la administración municipal".

Existía un sistema de sorteo ante notario "basado en una fórmula matemática pública de origen y cadencia". Ahora, ha añadido el concejal socialista, el PP "ha borrado de un plumazo este sistema y ha enajenado 6 solares para 104 viviendas y ha entregado la llave de la VPO a la gestión privada".

"Estamos -a su juicio- ante una decisión municipal que incumple la Ley de Vivienda de la Rioja, Ley que obliga a que los procedimientos de adjudicación de la vivienda protegida se realicen con concurrencia pública y publicidad".

También "incumple el art. 6.2 a) de la Ley 12/23 por el derecho a la vivienda, que garantiza la no discriminación en el acceso a la vivienda".

Iván Reinares ha asegurado que en los nuevos pliegos "las empresas tienen absoluta libertad para elegir a quién quieran de entre los miles de inscritos en el registro, ya que no hay sorteo, no hay baremos y no hay control".

El concejal socialista ha destacado que "esta decisión unilateral del PP tiene consecuencias reales y dolorosas, ya que el equipo de Gobierno anuncia promociones en los medios, pero oculta que ha eliminado el sorteo".

Se incrementa "de forma exponencial la lista de demandantes de vivienda en el IRVI, pero estas personas se encuentran con un muro, opacidad, poca información, listas inmensas en cada promoción y la sospecha permanente de que las viviendas pueden estar ya dadas".

Ante este panorama, Iván Reinares ha exigido al Ayuntamiento "que intervenga y fiscalice las adjudicaciones actuales".

Algo a lo que ha sumado que "requiera a las constructoras de esos 6 solares que hagan público el listado de solicitantes de cada promoción y que se garantice un sistema de adjudicación mediante sorteo entre los inscritos de cada promoción para garantizar el derecho de todos los solicitantes a optar a una vivienda".

Además, el Ayuntamiento "debe auditar estos procedimientos". Reinares ha reclamado "que se retorne al sorteo notarial municipal, y que para cualquier futura licitación se incorpore por obligación la fórmula matemática de sorteo".

"No puede ser -ha insistido el concejal para finalizar-, que el equipo de Gobierno de Conrado Escobar renuncie a su papel de garante del principio de igualdad en el acceso a la vivienda y ceda ese cumplimiento a las promotoras privadas sin condición alguna".