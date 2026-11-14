El PSOE cree que "los grandes anhelos de La Rioja en materia de infraestructuras están ya en marcha o cumplidos"

Las candidatas socialistas al Congreso y Senado - PSOE

LOGROÑO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las candidatas por el PSOE al Congreso de Los Diputados, y el Senado, en La Rioja han considerado que "los grandes anhelos de La Rioja en materia de infraestructuras están ya en marcha o cumplidos", en palabras de Elisa Garrido.

La cabeza de lista al Congreso, Elisa Garrido, ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez "le ha sentado muy bien a La Rioja". Y una de las áreas "donde mejor lo podemos constatar es en la de infraestructuras", ha visto.

Así, ha dicho, "desde 2018 el Gobierno de España ha licitado en esta comunidad inversiones por 600 millones de euros". Estamos "ante el mayor ciclo inversor del Estado en La Rioja", ha destacado.

Garrido ha visto que "el gran hito es que la autopista es ya gratis desde el pasado 11 de noviembre".

La candidata socialista ha recordado que "donde el PP nos condenó a pagar por la autopista durante 15 años más, el Gobierno de Sánchez la ha dejado libre de peaje y con enlaces para hacerla permeable al territorio".

Ha sumado la A12, entre Santo Domingo y Villamayor del Río está ya al noventa por ciento de ejecución y podría estar finalizada el año que viene".

En materia ferroviaria ha señalado que "en estos años se han iniciado y van muy avanzadas las obras de la alta velocidad en La Rioja, en la conocida como variante de Rincón de Soto que tiene una inversión cercana a los 100 millones de euros".

Además, en el tramo ferroviario de Logroño a Castejon "se están acabando los proyectos constructivos, y se ha licitado el estudio informativo del tramo Logroño Miranda de Ebro".

Por su parte, la número 1 al Senado ha afirmado: "A pesar de este impulso a las infraestructuras, los socialistas riojanos no nos conformamos". Así, ha dicho, en carreteras van "a defender como prioridad completar la A-12 entre Villamayor del Rio y Burgos".

"Además, consideramos prioritaria la construcción de la variante del Villar de Arnedo, que tiene ya todos los tramites hechos y tan solo está pendiente de licitarse", ha sumado añadiendo: "Vamos a seguir mejorando la seguridad vial en los tramos más problemáticos de la N- 111 y la N-232".

En el terreno ferroviario, Andreu ha asegurado: "Una vez estén finalizados los proyectos constructivos del tamo entre Logroño y Castejon de Ebro hay que proceder a su licitación, y tenemos que seguir con los avances del tramo entre Logroño y Miranda de Ebro".

Y, por último, ha dicho: "Mantenemos nuestros compromisos de modernizar los trenes que dan servicio a Madrid por Calahorra y los trenes de media distancia con Zaragoza, que están pendientes de recibir por RENFE" y "mejoraremos las conexiones con Madrid y Barcelona con nuevos servicios".