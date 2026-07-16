PSOE critica el "aumento de la suciedad y los malos olores" en los barrios de Logroño por "falta de inversión" municipal

El PSOE denuncia el aumento de la suciedad y los malos olores en los barrios de Logroño - PSOE LOGROÑO

LOGROÑO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha criticado este jueves "el aumento de la suciedad y los malos olores en los barrios de Logroño por la falta de inversión del Gobierno de Escobar".

En una comparecencia ente los medios, el concejal Kilian Cruz ha querido hacer públicas esta mañana las "innumerables quejas vecinales" que han llegado al Grupo Socialista "y que se denuncian de forma reiterada en las Juntas de Distrito".

El edil ha señalado que "el déficit en limpieza viaria puede constatarse en calles, aceras, junto a los bordillos de las calzadas, en parques, o en las pintadas que recorren las fachadas de los edificios de la ciudad".

Una falta de limpieza que denota "dejadez, mala gestión y un desinterés por el mantenimiento de la ciudad", ha subrayado Cruz.

El concejal socialista ha lamentado también "los malos olores que invaden Logroño" y que son consecuencia, por ejemplo, "de los problemas con los contenedores que cierran mal o permanecen abiertos", hecho que se repite en los nuevos modelos de contenedores grises de fracción resto y los soterrados.

Kilian Cruz ha reclamado al Gobierno de Escobar que "aumente la inversión" en limpieza porque "la limpieza es un servicio público esencial que repercute directamente en la salud pública, convivencia y calidad de vida".

El edil ha recordado que el PSOE ya denunció el año pasado "el estado de suciedad, la acumulación de basura y la falta de limpieza en los barrios de la ciudad", y ha señalado a ciudades del entorno como Pamplona, Bilbao o Vitoria como ejemplos de una gestión "más eficaz de la limpieza urbana y del mantenimiento del espacio público".

Por último, Cruz ha exigido a Escobar que en su último año de Gobierno "no mire para otro lado y mejore la limpieza de la capital riojana".