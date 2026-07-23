PSOE critica que Capellán aprueba "cifras históricas" para el hospital de Calahorra que después reduce sistemáticamente

Archivo - Hospital de Calahorra - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de La Rioja ha criticado la gestión del Gobierno regional con el hospital de Calahorra al que destinan cifras "históricas" pero después las "reducen sistemáticamente" con modificaciones presupuestarias. En concreto, en el primer semestre de 2026 ya se han perdido de los más de 3 millones presupuestados, 1,1 millones. "En seis meses ha desaparecido prácticamente un tercio del presupuesto inicialmente previsto".

"Éste es un comportamiento sistemático y repetido" por parte del Ejecutivo que demuestra "el desmantelamiento" de dicho centro riojabajeño.

Así lo ha criticado el diputado socialista, Miguel González de Legarra, asegurando que esto no es "una sospecha". "El Gobierno de La Rioja engaña al presumir de crecimiento de presupuesto en el hospital de Calahorra. Sobre el papel aumentan las partidas de inversión pero, por ejemplo, en el año 2025 ya eliminó más de 2 millones de euros mediante modificaciones y lo mismo ocurre en 2026".

En este sentido, indica, si las inversiones para dicho hospital ascendían en 2026 a 3.296.530 euros, "podemos decir que a 30 de julio el propio Gobierno ya ha retirado de ese presupuesto 1.145.389 euros".

Pero, además, "del dinero presupuestado, a 30 de junio se ha ejecutado solo 88.946 euros. Es decir, de un presupuesto superior a 3 millones de euros, solo se ha ejecutado hasta ahora el 2,6 por ciento del presupuesto inicial de inversiones".

Para el PSOE "esta es la forma de gobernar del PP. Esto no es casualidad, lo importante no es lo que se presupuesta sino lo que se ejecuta".

"LOS PACIENTES NO SE CURAN CON CIFRAS ESCRITAS"

En este sentido, González de Legarra recuerda al PP que los pacientes "no se curan con cifras escritas, se curan cuando el dinero llega a su destino, algo que no sucede en el hospital de Calahorra".

"Y con esta realidad tenemos que aguantar encima que la consejera de Salud, María Martín, y el propio presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, nos hablen de su apuesta por el hospital de Calahorra". La realidad es la siguiente: "Primero elaboran un presupuesto llamativo para poder decir que invierten mucho y después cuando desaparecen los focos comienzan las modificaciones presupuestarias".

Pero toda esta gestión "tiene unas consecuencias", las primeras para los ciudadanos pero también para los profesionales "porque nadie quiere desarrollar su carrera en un hospital en donde prometen inversiones que nunca llegan. Los resultados ya los sabemos, hemos visto marcharse a mas de 10 especialistas de 7 servicios diferentes".

Ayer mismo -prosigue Legarra- la consejera de Salud "presentó a 15 médicos y 10 enfermeras que se habían incorporado para trabajar en el hospital de Calahorra, lo que no explica es que todo ello fue un teatro porque esos profesionales son trabajadores contratados en el hospital San Pedro que acudirán a Calahorra 2-3 días por semana".

Tampoco explica que "la mayoría de los especialistas van rotando y es imposible hacer un seguimiento correcto de la evolución clínica de los pacientes. Tampoco indica que muchos de ellos han decidido marcharse a otra ccaa porque no les dejan desarrollar toda su jornada laboral en Calahorra".

"No explica tampoco que muchos trabajadores del hospital de Calahorra ni siquiera conocen a la directora de dicho centro. El hospital de Calahorra sigue sin dirección de Enfermería y sigue perdiendo capacidad operativa. Nos mienten con todo descaro".

Con todo ello, lamenta, el hospital de Calahorra "se deteriora porque quienes tienen la responsabilidad de cuidarlo no lo hacen. Esto no es una campaña del PSOE, ni un ataque gratuito, es una evidencia sustentada en datos objetivos".