El PSOE critica que el consultorio de Los Lirios "no está funcionando debidamente"

LOGROÑO 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE alza la voz ante la situación que están atravesando los vecinos del barrio de Los Lirios "ante un consultorio médico que no está activo, no está funcionando debidamente porque no hay médicos fijos, hay días que ni están y los pacientes son derivados cada semana al centro de salud Joaquín Elizalde".

El diputado regional Miguel González de Legarra y la concejala socialista de Logroño Esther Espinosa han denunciado esta problemática este viernes en una rueda de prensa. El diputado ha señalado que la actual situación es "como tener un coche sin motor: bonito por fuera, pero inútil por dentro" y ha exigido la presencia de personal médico fijo, así como citas accesibles".

En definitiva, González de Legarra ha reclamado que "Los Lirios tenga la atención sanitaria que merece, porque la salud no es un lujo, es un derecho. Y en este barrio, ese derecho se está pisoteando".

De esta forma, el diputado del PSOE ha pedido al alcalde de Logroño, al presidente del Gobierno de La Rioja y a la consejera de Salud que "se sienten, se pongan de acuerdo y hagan lo que tienen que hacer" que no es otra cosa que "abrir un consultorio que funcione" dotándole "con los medios que necesita, asignando los cupos y el personal necesario para que puedan ofrecer una atención continuada y eficaz".

Legarra ha recordado que fueron los gobiernos socialistas de Logroño y La Rioja los que en marzo de 2023 dejaron "todo preparado para que Los Lirios tuviera su centro de salud, con una inversión de 190.000 euros que pagamos todos con nuestros impuestos". Pero dos años después, "lo que tenemos es un consultorio que es más fachada que realidad", ha sintetizado el diputado.

"UNA TOMADURA DE PELO"

Asimismo, la concejala del Grupo Municipal Socialista de Logroño, Esther Espinosa, ha afirmado que la "realidad del consultorio es decepcionante, una tomadura de pelo".

En este sentido, la edil ha puesto de ejemplo la situación que han vivido en los últimos días dos vecinos del barrio, los cuales fueron derivados al centro de salud Joaquín Elizalde por la ausencia de personal.

Espinosa ha asegurado que en Los Lirios "no hay cupo de médicos asignado" porque "no hay ni médico fijo ni enfermera fija" y hay días "que no hay ni consulta". Por ello, la concejala del PSOE se ha preguntado: "¿Qué clase de gestión es esta?. ¿Qué clase de respeto es este hacia un barrio que lleva años luchando por lo que es suyo por derecho?".