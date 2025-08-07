El PSOE critica el "deterioro deliberado" de la red de aparcamientos seguros de bicicletas

LOGROÑO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha criticad "el deterioro deliberado" por parte de Conrado Escobar de la red de aparcamientos seguros de bicicletas que implantaron los socialistas en 2023 ya que ha dejado "caducar el contrato integral que incluía mantenimiento profesional, revisiones eléctricas, atención 24/7, limpieza mensual, control de incidencias y respuesta inmediata" y lo ha sustituido por "un contrato menor que apenas garantiza un mantenimiento básico".

Así lo ha indicado esta mañana el concejal socialista del Grupo Municipal, Iván Reinares, en una rueda de prensa. Con este cambio, Reinares ha asegurado que ahora "no hay obligación de seguimiento ni control público sobre el estado del sistema" así como hay "menos vigilancia" porque el adjudicatario "ya no tiene que hacer inspecciones periódicas ni responder a incidencias urgentes ni hay una atención telefónica las 24 horas".

Además, el contrato ahora "solo menciona una limpieza mensual" mientras que antes el "mantenimiento era preventivo, correctivo e incluía revisiones eléctricas y sustituciones de piezas por desgaste". También, Reinares ha señalado que el contrato ahora creado ha sido adjudicado "como contrato menor" y no tiene "un horizonte definido".

CRUZADA CONTRA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

Todo esto, a juicio del concejal del PSOE forma parte "de una cruzada contra la movilidad sostenible" realizada por un Conrado Escobar que "no valora lo importante que es tener una red de aparca bicicletas en la ciudad".

Asimismo, Reinares ha destacado que se trata de "un recorte para intentar cuadrar un presupuesto municipal que nació con un agujero de más de 8 millones de euros". El edil ha subrayado que Escobar "no está gestionando, está desmantelando" por "ideología y necesidad". El PSOE solicita al alcalde "realizar un mantenimiento integral adecuado" de este servicio que garantice "una conservación adecuada y un control y vigilancia que aporte seguridad y confianza a los usuarios", ha concluido Reinares.