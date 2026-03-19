PSOE critica a Escobar "por dejar morir" Parque Científico Tecnológico y lamenta pérdida de más de 70 empresas en 3 años

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, Luis Alonso. - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño ha criticado este jueves al Gobierno local de Conrado Escobar por "dejar morir" el Parque Científico Tecnológico, que el PSOE había planificado y logrado financiación europea para su instalación en Las Cañas.

Del mismo modo, ha lamentado que "en apenas tres años" la capital riojana ha perdido más de 70 empresas industriales.

Así lo ha señalado el portavoz del PSOE, Luis Alonso, en una rueda de prensa que ha realizado esta mañana en la que ha puesto el énfasis en que "con Escobar, Logroño retrocede, pierde posiciones en materia industrial, oportunidades de empleo y de desarrollo".

De este modo, Alonso ha reclamado al PP de Escobar que "ponga en marcha ya una fase 2 de mejora del polígono de Las Cañas" para poder ejecutar "ya en serio una verdadera política industrial sin perder oportunidades y de la mano del Gobierno regional y de los agentes sociales".

El portavoz del PSOE sigue sin entender "el motivo por el cual el proyecto del Parque Científico Tecnológico de La Rioja, que contaba con fondos europeos RETECH y que era un proyecto redactado para ubicarse en Logroño, con 11 millones de euros de ayuda para impulsar y darle vida al polígono", se fue "y voló a 9 kilómetros de la ciudad en mitad de una carretera nacional". Todo, "sin que Escobar haya explicado nada".

Alonso ha destacado que, con el actual alcalde logroñés, "los polígonos industriales no avanzan ni reciben nuevos proyectos" y prueba de ello, ha asegurado, es "el fracaso con la reciente venta fallida de 7 parcelas vía licitación".

Asimismo, el concejal del Partido Socialista ha recordado otro proyecto de sello socialista como es el "centro de Inteligencia de la nueva Economía de la Lengua" que el PP ha "difuminado y disgregado" sin que Escobar "haya dicho nada".

También, Alonso ha mencionado el fracaso con el proyecto de Bosonit, la primera planta del Mercado de San Blas, "que seguimos sin saber nada de ella" o las calles comerciales de la ciudad "que se desvanecen con un Plan Estratégico del Comercio que Escobar ha dejado caducar".

Por último, el edil socialista ha lamentado que el PP haya decidido "reducir las ayudas a nuevas iniciativas empresariales".