PSOE critica que Escobar "ha perdido media legislatura" con el contrato del PGM "que ya no ofrecía ninguna credibilidad"

LOGROÑO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha criticado este viernes que "el equipo de Gobierno de Conrado Escobar haya estado media legislatura con el contrato del Plan General que ya no ofrecía ninguna credibilidad, perdiendo un tiempo valioso ya que los primeros avances del nuevo Plan no se verán hasta finales del año 2026 o principios del 2027, año electoral".

Como dicen los socialistas en una nota, "es incomprensible que Escobar, en contra de los criterios del PSOE, se empecinara en continuar con un contrato que ya daba claras señalas de incumplimiento".

Por eso, el Grupo Municipal Socialista espera que "esta vez, el equipo de Gobierno actué con rigor y seriedad y vele por el cumplimiento del contrato desde el inicio del mismo".

"Y es que -añaden-, la revisión del Plan General en Logroño es una necesidad, un instrumento que al no estar actualizado está lastrando especialmente la delimitación de nuevos sectores, cuando el acceso a la vivienda es hoy en día un problema grave".

Consideran que el nuevo Plan General "es más necesario que nunca, para la clasificación de nuevos sectores urbanizables y permitir así nuevos sectores de desarrollo que aporten nuevas viviendas ante la demanda actual, como también para garantizar unas dotaciones adecuadas a los barrios de la ciudad y mejorar la movilidad y las infraestructuras necesarias para Logroño".

En ese sentido, "todas las referencias a los proyectos vacíos y sin contenido alguno como Logroño 2050 o el proyecto 1521, que son básicamente anuncios políticos, no van a servir al equipo redactor en la confección de un avance".

RIGOR Y PROFESIONALIDAD.

"El Plan General necesita rigor y profesionalidad, y no los intentos burdos del PP de incluir proyectos que contaminan lo que debe ser un trabajo técnico", afirman los socialistas.

El PSOE solicita por ello "a Conrado Escobar que la revisión se realice como no podía ser de otra manera en perfecta sintonía con los técnicos municipales y con la participación pública necesaria a través del Consejo Social, en lo que es, el documento más importante del Ayuntamiento de Logroño".

Asimismo, el Grupo Municipal Socialista reclama "al equipo de Gobierno un diálogo permanente con los grupos municipales de cara a conseguir un documento que pueda ser avalado por la mayor parte de la representación municipal".

"Porque un nuevo Plan General, es sin duda alguna, el marco de desarrollo de la ciudad de Logroño para las próximas décadas, por lo que es obligado un amplio consenso que garantice su continuidad en el tiempo y donde prime un desarrollo sostenible de ciudad", finalizan.