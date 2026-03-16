El PSOE critica la "falta de información" del Gobierno local de Logroño "respecto al cobro de impuestos"

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LOGROÑO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha criticado este lunes "la falta de información del equipo de Gobierno local respecto al cobro de los recibos de agua y basura", ya que este año "sin ningún aviso, el PP ha adelantado el pago de los mismos al pasado 5 de marzo, cuando en 2025 no fue hasta el 7 de abril".

Adelantos, aducen los socialistas a través de un comunicado, "que también se produjeron en el pago de entrada de vehículos (vados), en este caso de marzo a febrero".

Este adelanto de las fechas "se suma a que el Ayuntamiento ya no informa, como sí hacía antes, de la cuantía que va a pasar a cada vecino para realizar el cobro, así como la fecha del mismo".

De esta forma, lamentan desde el PSOE de Logroño, "los vecinos se han encontrado con que sin aviso previo, el pasado 5 de marzo les han cargado el recibo del agua y de la basura".

Además, a ello suman que "la tasa de basuras haya subido en estos recibos un 50 por ciento", lamentando que se haya hecho "sin que el alcalde haya aceptado las propuestas planteadas por el Grupo Municipal Socialista".

Un planteamiento, señalan los socialistas, que consistía "en bonificar este impuesto a las familias que menos residuos generan, utilizando para calcularlo sistemas que han puesto en marcha ciudades del entorno".

"Hay que recordar que la decisión de dicha subida es una decisión municipal, que tenía otras alternativas y que el PP ha decidido hacer caja. El Gobierno municipal va a recaudar en 2025 un total de 5 millones de euros más por estas subidas que lo que recaudó en el año 2024", indican.

Critican, por ello, que "los impuestos que el equipo de Gobierno ha cobrado ya a las familias han supuesto un susto para muchas de ellas, que además han tenido que abonar otros recibos de consumo, encontrándose con la posibilidad de no tener la cuantía prevista para hacer frente a estos gastos imprevistos".

El PSOE exige al Gobierno de Escobar "que avise previamente a los vecinos y empresas de la cuantía de los impuestos que va a cobrar, y que exista una campaña permanente de información".

"La realidad es que, cuando queda un año para acabar la legislatura, la promesa del PP de reducir los impuestos y tasas un 10 por ciento se ha quedado en eso, en una promesa incumplida", finalizan desde el PSOE logroñés.