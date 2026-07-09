PSOE critica el "fracaso de Escobar" en la revisión del Plan General y plantea "un instrumento urbanístico transitorio"

LOGROÑO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha criticado este jueves "de nuevo" el "fracaso del Gobierno local de Conrado Escobar en la revisión del Plan General Municipal (PGM)", tras el anuncio realizado este jueves por el Ejecutivo local "en el que se constata que Escobar ha dejado pasar prácticamente toda la legislatura sin avanzar en la revisión del Plan".

Como señalan los socialistas en una nota, "tras más de tres años de mandato y con una mayoría absoluta, el Gobierno municipal sigue sin dotar a Logroño del principal instrumento para planificar su crecimiento y afrontar el reto del acceso a la vivienda".

La revisión del Plan General "vuelve así a quedar bloqueada, tras la ruptura del contrato con Ezquiaga que se alargó sin sentido, retrasando una vez más el desarrollo urbanístico de la ciudad y la disponibilidad de nuevo suelo para construir viviendas".

Ante esta "alarmante situación", el PSOE vuelve a propone "la aprobación de un Plan Puente, un instrumento urbanístico de carácter transitorio que permita habilitar nuevo suelo para la construcción de viviendas mientras se tramita la revisión del Plan General".

OFRECER UNA RESPUESTA A LA DEMANDA DE VIVIENDA ASEQUIBLE.

El objetivo, dicen los socialistas, es "evitar que Logroño permanezca paralizado durante los próximos años y ofrecer una respuesta inmediata a la creciente demanda de vivienda, especialmente de Vivienda de Protección Oficial (VPO)".

El PSOE considera que "esta medida debe aprobarse con carácter de urgencia y partir de una propuesta elaborada por los servicios técnicos municipales, posteriormente consensuada con los grupos políticos del Ayuntamiento".

Entre sus criterios básicos figuran "el desarrollo de sectores actualmente clasificados como suelo urbanizable no delimitado, la continuidad con la trama urbana existente, el impulso de las infraestructuras estratégicas para la ciudad y la reserva de más del 40 por ciento para viviendas protegidas".

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento logroñés también defiende que "la generación de nuevo suelo debe ir acompañada de una política decidida de rehabilitación y regeneración urbana, incrementando de forma significativa las ayudas económicas para recuperar viviendas vacías y revitalizar los barrios consolidados".

En este sentido, considera "necesario que el Ayuntamiento identifique las zonas prioritarias de actuación para que puedan acogerse a las medidas contempladas en el Plan Estatal de Vivienda".

Y es que, según los socialistas, "Logroño debe actuar de manera simultánea en ambos frentes: ampliar la oferta de suelo para la construcción de nuevas viviendas, especialmente destinadas al alquiler y a la Vivienda de Protección Oficial".

Suma "renovar aquellas zonas de la ciudad más deterioradas y con un mayor número de viviendas vacías, favoreciendo un crecimiento equilibrado, sostenible y cohesionado".

"Porque Logroño no puede seguir esperando otros cuatro o cinco años para disponer de suelo destinado a vivienda. La ciudad necesita soluciones inmediatas mientras se impulsa una nueva licitación del Plan General", finalizan desde el Grupo Municipal del PSOE.