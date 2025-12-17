El PSOE critica que el Gobierno de Capellán "firma contratos con empresas privadas de sanidad por, al menos, 38M"

LOGROÑO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
El diputado regional del PSOE, Miguel González de Legarra, ha insistido en que el Gobierno de Gonzalo Capellán "está destinando, al menos, 38 millones de euros a la sanidad privada en lo que llevamos de legislatura".
González de Legarra ha criticado "la enorme falacia del PP cuando afirma que solo se han destinado 9,5 millones a privatizaciones".
Y es "cuando un Gobierno adjudica un contrato plurianual por varios años y por decenas de millones de euros, ese dinero ya está comprometido, ya no puede destinarse a reforzar la sanidad pública y ya garantiza ingresos futuros a una empresa privada, aunque el pago se vaya haciendo poco a poco".
González de Legarra ha asegurado que "esto es exactamente lo que ha hecho el Gobierno de Gonzalo Capellán, ya que al inicio de la legislatura adjudicó contratos de externalización, especialmente en cirugía, con una duración de varios años y un importe total que ya supera, al menos, los 38 millones de euros".
Este dinero "ya está adjudicado, ya está comprometido en los presupuestos futuros y ya no se puede invertir en personal, en camas, en quirófanos públicos o en Atención Primaria".
"Decir que solo son 9,5 millones porque todavía no se ha pagado todo es como decir que una hipoteca no existe porque aún no has terminado de pagarla", ha afirmado.
El diputado socialista ha indicado que "hablamos de contratos firmados, publicados y adjudicados conforme a derecho y que aseguran durante años un trasvase de dinero público a empresas privadas".
"Y esto no es casualidad, es un modelo perfectamente planificado y ejecutado por el PP".
Miguel González de Legarra ha dicho que "es indignante que el Gobierno presuma también de haber incrementado el presupuesto sanitario, cuando saben de sobra que gastar más no significa gestionar mejor". El diputado del PSOE ha dicho que "si ese incremento presupuestario sirve para derivar actividad a la privada mientras se cierran camas, se tensiona a los profesionales y se debilita la capacidad del sistema público, lo que estamos haciendo no es reforzar la sanidad pública, sino financiar un modelo alternativo basado en la externalización".
"EL EJEMPLO DE LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO"
Miguel González de Legarra ha recordado "que lo primero que hizo el Gobierno de Gonzalo Capellán fue desviar, de nuevo, a la clínica Los Manzanos, del grupo VIAMED, todos los accidentes de tráfico que antes se atendían en la sanidad pública". Y esto "no es un detalle menor, ya que los accidentes de tráfico son atendidos por el sistema sanitario, pero los paga la mutua o la compañía de seguros".
Es decir, "generan ingresos directos que antes entraban en la sanidad pública riojana, y que ahora van a la privada". Y esto "no sucede porque el sistema público no pueda atenderlos, sino porque el Gobierno del PP ha decidido regalar ese flujo de ingresos a una empresa privada concreta". El Ejecutivo regional "no solo privatiza el gasto, privatiza también los ingresos".