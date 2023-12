PSOE critica que el Gobierno local del PP "evita hablar de Logroño" en plenos y "pone trabas al trabajo de la oposición"

LOGROÑO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño Iván Reinares ha criticado este viernes que el Gobierno local del PP "evita hablar" de temas de ciudad en los plenos, a la vez que "pone trabas al trabajo de la oposición". Una valoración que ha realizado tras la sesión plenaria celebrada ayer jueves.

En este pleno, ha afirmado Reinares, "se ha demostrado que al PP no le interesa hablar de Logroño, utiliza todo lo que tiene en su mano apra no poner sobre la mesa los problemas reales de los logroñeses y logroñesas". Algo que ha ejemplificado, por ejemplo, en la reiterada introducción de asuntos en el orden del día de la sesión "por vía de urgencia".

Ayer "fueron tres y pasó también algo parecido en el anterior pleno". Por eso, el edil del PSOE ha justificado la abstención de su Grupo tanto en la votación de la urgencia como de los propios "no porque no pudiésemos debatir, sino porque no pudimos trabajarlo y buscar y trabajar la información de la manera adecuada".

Así, "el ejemplo más claro está en la moratoria para las licencias de construcción de los parques de fotovoltaica o eólica", uno de los tres asuntos de urgencia, del que, según ha afirmado, "nos dieron la información en la Comisión Informativa del pleno, a las nueve de la mañana, cuando el pleno empezaba a las diez".

"Esa es una de las maneras como el PP evita hablar de Logroño, evitando que la oposición podamos informarnos y conformar un discurso sobre los temas que a ellos no les interesa que debatamos", ha dicho Reinares, quien ha lamentado, igualmente, que se lleven a la sesión "temas que poco tienen que ver con la ciudad, alegando que la situación política general afecta también a los logroñeses".

Una situación con la que ha considerado que, por el contrario, "se utiliza el pleno para políticas partidistas nacionales que buscan seguir en un estado de polarización de la de la opinión y de crispación de la de la opinión pública". Y ha extendido esta apreciación "a las propias intervenciones del alcalde, Conrado Escobar, en temas como la amnistía o Palestina, pero no en ninguna de las cuestiones locales".

A ello ha añadido que "cuando bajamos a los asuntos de Logroño, las propias formas y los tonos cambian, las diferencias entre PP y Vox desaparecen y van todos a una utilizando un mismo tono, una cierta vehemencia y agresividad en el discurso, el PP se quita la careta y va de la mano con Vox".

En este sentido, ha criticado "la indeterminación" del Gobierno municipal en algunos asuntos, como la moción del PR+ sobre la abolición de la prostitución, "en la que solo utilizaron un turno y fue un turno en contra, para luego, en un giro de guión, acabar absteniéndose", lo que generó "incertidumbre en el propio grupo 'popular'".

O, ha sumado, el voto contrario de PP y Vox a la moción del socialista sobre la Estrategia Logroño Intercultural, "aprobada en el anterior mandato por unanimidad de todos los grupos políticos", por lo que, en sus palabras, "puede oler a echar atrás todo lo que el PSOE hizo en el mandato anterior, rompiendo un trabajo conjunto de varias Corporaciones de diferente color político y de 18 entidades, asociaciones, colegios profesionales o sindicatos".

"Todo -ha lamentado Reinares- justificado en que al PP no le gustaba una palabra". Algo ocurrido con esta estrategia que, según ha criticado, también ocurrió con el Plan de Igualdad, por lo que afirmado que "ni les interesa trabajar por Logroño ni les interesa trabajar en determinados temas muy concretos, intentan despachar rápido los temas, minusvalorando a los que opinan diferente".

Ha citado en este sentido "a los vecinos de la calle Lardero, que estaban en el pleno", al AMPA del Colegio General Espartero o, en 'De Buena Fuente', con referencias "despectivas con los vecinos que no son sus amigos".

Igualmente, ha calificado como "vergonzante la manera con la que el Gobierno responde a las preguntas, no se respondió a nada", algo en lo que ha hecho especial referencia a la cuestión del PSOE sobre las Cien Tiendas donde "nos explicaron nuevas obras de parcheo que va a realizar el Parque de Servicios, pero no sabemos nada de esa solución definitiva que tenía en la chistera Conrado Escobar y que se iba a poner en marcha en julio de 2023, iba a estar todo acabado en 2024".

Tampoco se contestó, a juicio de Reinares, a una pregunta de Podemos sobre la atención a demandas vecinales, en el caso del cambio de nombre de la Plaza Diversidad; o, de nuevo a una cuestión socialista sobre las inspecciones en locales de ocio nocturno "que sólo ya en la segunda intervención aludieron a falta de personal".

"Ésta es la situación que tenemos ahora mismo en Logroño, la calidad política que Conrado Escobar y su equipo están imponiendo en la ciudad, Gobiernan para unos pocos, gobiernan de la mano de los paradigmas que comparten con VOX, ponen trabas al trabajo de la oposición y se envuelven en las situaciones nacionales ante la falta de argumentos y la profunda convicción de que no tienen que darlos en todo aquello referido a la ciudad", ha concluido.