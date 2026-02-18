El PSOE critica que el Gobierno de Logroño "ha recortado en más del 50% las ayudas a la rehabilitación de edificios"

Archivo - Luis Alonso, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha criticado este miércoles que "el equipo de Gobierno de Conrado Escobar ha recortado un 53 por ciento las ayudas a la rehabilitación de viviendas".

Así lo ha afirmado el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Luis Alonso, esta mañana en una rueda de prensa en la que ha precisado que de los 1,7 millones de euros que el Ayuntamiento de Logroño destinaba en 2024 a la rehabilitación de edificios, "ahora se ha pasado a una dotación de 810.000 euros para 2026".

Un "recorte profundo" de estas ayudas que "pone de manifiesto la nula apuesta de Conrado Escobar por la regeneración urbana", ha señalado Alonso.

Ha explicado que la línea de ayudas que más disminuye en términos porcentuales es la referida "a la mejora de la accesibilidad en edificios y locales", un descenso del 40% con respecto al 2024.

Además, el portavoz socialista ha desvelado que Escobar "ha incumplido su propia palabra" ya que en 2024 y 2025 "anunció la puesta en marcha de dos líneas de subvenciones que nunca se han llegado a convocar".

De esta forma, Alonso ha exigido a Escobar "una apuesta clara y decidida por la rehabilitación".

MEJORAR EL AISLAMIENTO ACÚSTICO DE LAS VIVIENDAS DEL CENTRO.

En este sentido, el portavoz socialista ha propuesto la creación de una nueva línea de ayuda a la rehabilitación dirigida "a las zonas de protección acústica especial (ZPAE) para mejorar el aislamiento acústico de las viviendas".

Además, Alonso ha hecho un llamamiento al PP para "recuperar y aumentar los presupuestos de apoyo a la rehabilitación incorporando nuevas zonas de Logroño que tienen un gran volumen de casas vacías, como la zona centro", ya que ahora solo se incluye el Casco Antiguo.

Por último, el PSOE también propone "recuperar y aumentar" las ayudas para mejorar la accesibilidad de los edificios, así como su eficiencia energética.