PSOE critica "las mentiras y contradicciones del Gobierno del PP y lamenta la falta de soluciones para el campo"

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Sara Orradre, en comparecencia de prensa - PSOE

LOGROÑO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Sara Orradre, ha criticado "las mentiras y contradicciones del Gobierno del PP y lamenta la falta de soluciones para el campo riojano". Ha sido en una comparecencia de prensa, en la que ha dado a conocer algunas de las cuestiones que el PSOE defenderá en el Pleno que se celebra mañana en el Parlamento de La Rioja.

Orrade ha afirmado que algunas de esas cuestiones "se centran en la sanidad, a economía o la agricultura". Así, el Grupo Socialista va a defender una Proposición no de Ley en la que "insta al Gobierno de La Rioja a que rectifique de inmediato y garantice la financiación y planificación necesarias para que la Universidad de La Rioja oferte para el próximo curso académico las 150 plazas en enfermería".

Ha recordado que el Ejecutivo de Capellán "está promoviendo los estudios de medicina a costa de mermar recursos en grados como el de enfermería". De hecho, el Gobierno y la UR "incumplen el acuerdo alcanzado para llegar a esas 150 plazas en enfermería, acuerdo sellado en marzo de 2023".

El Ejecutivo de Capellán, ha añadido Sara Orradre, "está parando la formación de nuevo personal de enfermería y cerrando oportunidades a decenas de jóvenes, justo en un momento en el que nuestro sistema sanitario necesita más profesionales de enfermería". Además, hablamos de un grado "que es el que más solicitudes de admisión viene teniendo en los últimos años".

"SIN SOLUCIONES"

Y sobre agricultura, Sara Orradre ha señalado que desde el PSOE "queremos saber qué medidas tiene previsto ofrecer el Gobierno de La Rioja al sector en un momento como este y qué va a hacer más allá de mentirles con asuntos como el apoyo al tratado de la Unión Europea con Mercosur".

Ha recordado que el PP "impulsa una iniciativa para instar al Gobierno de España a manifestarse en la sede del Consejo Europeo en contra de la aplicación provisional de este acuerdo, cuando vienen impulsándolo y apoyándolo desde hace más de 20 años a través de sus diferentes gobiernos, cuando el propio Núñez Feijóo se ha mostrado favorable al mismo en numerosas ocasiones y cuando los propios eurodiputados del PP en Bruselas, entre ellos Esther Herranz, han votado y siguen votando a favor de este acuerdo". De hecho, la propia Herranz, junto al resto de sus compañeros del PP europeo, "votó en contra de enviar este acuerdo al Tribunal de Justicia europeo".

Orradre ha criticado "las mentiras y contradicciones de un PP que cada día se parece más a VOX". La portavoz adjunta del Grupo Socialista ha asegurado que el Gobierno de Capellán "no tienen soluciones para el sector, ni es capaz de revertir la crisis de rentabilidad que atraviesa el campo riojano". Por eso, Sara Orradre ha exigido al Ejecutivo regional "que deje de desviar la atención, que deje de mentir a los agricultores riojanos y que se ponga de una vez a trabajar en la búsqueda de soluciones para el sector".