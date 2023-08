El PSOE critica "la mirada vengativa" del actual Gobierno con 'Voces de la Lengua' y alerta: "Nos tendrán en frente"

Andreu afirma que el programa cultural "está en peligro" y avanza iniciativas parlamentarias



LOGROÑO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de La Rioja, Concha Andreu, afirma que el programa cultural 'Voces de la Lengua' está "en peligro" por "la mirada rencorosa y vengativa del nuevo Gobierno regional" que "tiene miedo a lo abierto, lo libre y a aquello que no controla".

Además, Andreu ha calificado también de "muy graves" las injerencias políticas "al que están sometiendo" a este programa cultural, cambiando parte de su programación, y que supone que "quieren borrar de un plumazo la esencia de 'Voces de la Lengua'". Ante ello, indica, "nos tendrán en frente".

Para el PSOE, esta actitud pone en evidencia que el Gobierno de Capellán "no asume riesgos" y "sustituye el diálogo por el silencio, lo abierto por lo impositivo y la convivencia por los límites que empobrecen y devalúan este gran programa" que se creó hace unos meses como apoyo a la cultura y al español.

Ante los últimos "cambios" en la programación por parte del nuevo Gobierno, Andreu espera que ésta "ésta no sea la tónica general de lo que vivamos en esta legislatura del Gobierno del PP que ha empezado mal".

Como ha recordado el PSOE "vio una gran oportunidad el 'Valle de la Lengua' y, en concreto, su parte cultural denominado 'Voces de la Lengua' y lo hicimos -prosigue- porque La Rioja era un desierto cultural. En el valle del Ebro no había oferta, ni cuestiones de interés... no había nada más que lo que habitúa a hacer el PP, redes clientelares que no llevaban a nada novedoso culturalmente hablando".

"Con esta vocación cultural nueva para La Rioja y con la excusa perfecta del español se creo 'Voces de la Lengua', un proyecto pionero, un reclamo con la excusa del español y que lo lideró una personalidad en el mundo de la cultura como es Ignacio García".

3 MILLONES DE EUROS

Andreu recuerda también que el proyecto contaba con tres millones de euros para 2023-2026. "Era, por tanto, la mayor inversión cultural de La Rioja hecha por un Gobierno y he de decir que los seis primeros meses de programa fueron de un absoluto éxito de crítica y espectadores".

Pero "ahora" -continúa- "con tristeza y preocupación, digo que todo esto está en peligro y está en riesgo la verdadera esencia de 'Voces de la Lengua' al modificar la programación prevista".

Ante ello se pregunta: "¿Por qué un Gobierno quiere empequeñecer este programa que tiene vocación internacional, qué es lo que le molesta y por qué no se ha reunido con su director?". Además, recuerda, "el Gobierno de Capellán no tiene legitimidad para cambiar las programaciones".

Como ha indicado, además, ayer "más de 350 personalidades emitieron un comunicado para defender el desarrollo natural abierto de 'Voces de la Lengua'".

Además, la secretaria general del PSOE riojano asegura que el nuevo Gobierno "ha cercenado parte de la programación de julio y agosto" así como un festival que había programado para el 9 de septiembre "y al que iban a acudir Amaral, Santiago Auserón, Julieta Venegas, Andrés Calamaro... entre otros artistas. De manera unilateral lo ha suspendido el Gobierno de La Rioja y queremos saber el por qué. Desde luego por problemas de presupuesto no es".

Con todo ello, ha finalizado, 'Voces de la Lengua' "es un símbolo y nos empeñaremos en que sea una realidad. Hay que seguir sorprendiendo al mundo desde La Rioja y no podemos ser recordados por censurar el talento, la creatividad y la libertad".

BIBLIOTECA DE LA RIOJA 'ALMUDENA GRANDES'

En otro orden de asuntos, Andreu también se ha referido al posible cambio de nombre de la actual biblioteca de La Rioja 'Almudena Grandes'. "Me ha producido una tristeza enorme porque no sé en qué puede beneficiar a los riojanos quitar este nombre. Es pura venganza y rencor".

Además, indica, "el director general de Cultura miente cuando dice que las bibliotecas regionales no llevan nombre al lado o cuando dice que Grandes no ha tenido relación con La Rioja o cuando dice que se ha hecho mal. Se aprobó en Consejo de Gobierno y la familia vino feliz a ver el nombre en la biblioteca".

"Si algún miembro del actual Gobierno hubiera venido a ver el acto se hubiera dado cuenta de cómo fue todo. No sé a dónde nos va a llevar este rencor y esta venganza".