El PSOE critica que las obras del mercado de San Blas "llevan meses paralizadas" y se desconoce su reanudación

LOGROÑO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejal del Grupo Municipal socialista, Esmeralda Campos, ha criticado que las obras del mercado de San Blas "llevan meses paralizadas" sin que "se conozcan los motivos", y además ha lamentado que "no se conoce cuándo se van a reanudar".

Campos ha realizado estas manifestaciones, acompañada de varios miembros de su Grupo Municipal, en el propio mercado logroñés. Ha recordado que este es uno de los proyectos, con 3,1 millones de euros, con fondos europeos, que se adjudicó en junio de 2022.

Las obras comenzaron con "un desarrollo normal y habitual de una obra compleja, que consiguió mantener la actividad del mercado; que era una de las principales reivindicaciones de los comerciantes, si bien pequeños problemas con filtraciones en el sótano dieron lugar a retrasos en la obra", ha señalado. No obstante, la obra estaba prevista que finalizase en junio de 2023.

A partir de ahí, ha señalado que el Grupo Municipal Socialista ha preguntado en reiteradas ocasiones en Comisiones Informativas a los concejales responsables de la obra "qué ocurría con la obra y que por qué no se finalizaba". "La explicación que nos dieron es que no nos preocupásemos, que todo iba bien, que había pequeños desajustes, pero que los fondos europeos no corrían peligro y que la obra finalizaría en plazo previsto, que era octubre del 2023", ha añadido.

No obstante, Campos ha apuntado que "para nuestra sorpresa, una vez que volvimos a preguntar nos dicen que se ha realizado una ampliación de plazo al Ministerio, simplemente para justificar facturas, para justificar la obra que se está realizando, pero que no afecta a lo que es la obra en sí".

A partir de ahí, y "una vez examinado el expediente vemos que no es así; que han faltado a la verdad y que lo que se amplía es el plazo de ejecución de obra, aunque nuestra gran preocupación es que este mercado lleva meses sin ver a una sola persona que esté trabajando".

En este punto, la concejal socialista ha recordado que en el mes de junio se aprobó la financiación de un modificado en el pleno del Ayuntamiento de Logroño por un importe de más de 800.000 euros, aunque . "ocho meses después no sabemos lo que ha ocurrido con ese modificado, aunque nos indican que hay problemas administrativos para su tramitación".

Esta ralentización para Campos "esta afectando al día a día de la plaza, no solo a los comerciantes sino también a los propios usuarios de la plaza, ya que no están instaladas las puertas que cortan el aire o los ascensores no están puestos en servicio, así como tampoco es posible acceder a los cuartos de baño, que están situados ahora mismo en el sótano".

Ante ello, el PSOE quiera conocer "por qué no continúan las obras, y sobre todo, una vez que el alcalde ha anunciado que pretende que Logroño sea Ciudad Europea del Comercio, pero no lo está demostrando porque tiene las tres principales focos de comercio de la ciudad abandonados, como son esta plaza, la calle San Antón y las Cien Tiendas".