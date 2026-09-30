PSOE: "Desidia" del Gobierno regional "deja a La Rioja fuera" de proyecto con fondos UE para el sector agroalimentario

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LOGROÑO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara de La Rioja, Sara Orradre, ha afirmado este miércoles que "la incapacidad de gestión, desidia administrativa y falta de ambición política del Gobierno de Capellán ha provocado una nueva pérdida de fondos europeos".

Esta vez, ha recalcado en rueda de prensa, "hablamos de la decisión fulminante de dejar sin efecto la adjudicación del proyecto de Plataforma Agroalimentaria en Red".

Orradre ha asegurado que este proyecto estratégico "comenzó a gestarse en el año 2023, nació al amparo de los fondos europeos NextGenerationEU, dentro del programa nacional RETECH, y contaba con un presupuesto base para nuestra región de más de 4,3 millones de euros".

Un dinero "que ya había sido adjudicado, con el que el Gobierno ya contaba y que ahora tendrá que devolver con sus correspondientes intereses de demora".

La portavoz adjunta del GPS ha señalado que el Ejecutivo regional "se ha escudado en una supuesta cláusula de interés público para dar carpetazo a esta licitación, pero el interés público de los riojanos nunca puede ser perder fondos y recursos".

Orradre ha dicho que "no estamos hablando de un simple programa informático, sino de una herramienta para construir la infraestructura tecnológica que iba a blindar el futuro del sector agroalimentario".

Al renunciar a este proyecto, el Gobierno regional "está dejando desamparados a nuestros agricultores, ganaderos y bodegueros en plena era de la transformación digital".

Sara Orradre ha asegurado que el Gobierno "renuncia al desarrollo conjunto del cuaderno digital de campo o a la aplicación de la Inteligencia Artificial y el Big Data para predecir cosechas, controlar plagas y optimizar costes de producción en un momento asfixiante para el campo".

También, nuestra comunidad "se queda fuera de una red interregional de transparencia y trazabilidad que habría dado a los productos riojanos un valor añadido incalculable en los mercados internacionales".

La portavoz socialista ha indicado que "este fracaso es responsabilidad del Gobierno de Capellán". Además, este proyecto "implica también a otras comunidades que sí están avanzando".

Así, Castilla-La Mancha, la comunidad coordinadora, "progresa con paso firme, habiendo adjudicado ya millones de euros para su implantación".

En Castilla y León, la Junta "no solo sigue adelante, sino que ya ha puesto nombre y apellidos a su nodo tecnológico mediante la plataforma DATAGIA, inyectando más de 10 millones de euros en su sector".

Y en Extremadura, a través de la Fundación Computaex, "se avanza en la gobernanza y en el espacio de datos agrarios de su territorio".

Frente a esto, ha dicho Orradre, "nos encontramos la desidia, negligencia y falta de trabajo de Capellán y su Gobierno".

Por eso, desde el PSOE "exigimos al Ejecutivo regional que diseñe de inmediato un plan de contingencia tecnológico alternativo". Además, desde el Grupo Parlamentario "solicitaremos la comparecencia de los consejeros Alfonso Domínguez y Noemí Manzanos ante la Cámara para que expliquen estos hechos".