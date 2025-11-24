PSOE dice que el presupuesto evidencia una ausencia total de proyecto económico e industrial para La Rioja

LOGROÑO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz Socialista, Javier García, ha trasladado a la FER que con este Proyecto de Ley de presupuestos "se confirma la total ausencia de un proyecto de política económica e industrial del Ejecutivo de Capellán, más allá de dar ayudas indiscriminadas sin criterio y de bajar impuestos a aquellos que menos lo necesitan".

García ha recordado que el presupuesto de la consejería de Economía para 2026 "apenas se incrementa el 1,4 por ciento, cifra por debajo del IPC previsto, por lo que, en realidad, esto supone un recorte en materia económica".

Es más, si se analiza los tres presupuestos del Gobierno Capellán, "vemos con preocupación una clara inacción y parálisis en materia económica que está provocando consecuencias muy negativas para La Rioja y comprometiendo el futuro industrial de nuestra comunidad Y si hablamos de la ADER, su presupuesto para el próximo ejercicio "disminuye en 10,6 millones de euros, lo que supone un recorte del 13 por ciento".

Y lo más grave, ha dicho Javier García, "disminuyen las ayudas a las empresas, pymes y autónomos en más de 7,5 millones de euros, es decir, una caída del 14 por ciento". En estos tres años de Gobierno de Capellán "ha caído el presupuesto de ADER en casi 60 millones de euros, un recorte del 45 por ciento".

El secretario general del PSOE ha recordado, además, que la consejería de Economía "es la que peor gestiona el presupuesto, como lo demuestra que la ejecución presupuestaria de la inversión en el año 2024 de este departamento apenas fue del 4 por ciento". Y este año "vamos en la misma dirección; de 6 millones de inversión presupuestada tan solo se ha gastado 190.000 euros, un 3 por ciento".

Es más, ha dicho García, "se vuelven a presupuestar por parte de ADER inversiones en nuevos polígonos que ya estaban en presupuestos anteriores y que no se han ejecutado".

El secretario general del PSOE también ha lamentado "el recorte en el presupuesto para el año que viene de más de 4 millones de euros en la inversión en I+D+i". García ha recordado que la investigación, el desarrollo, la innovación y la digitalización "son vectores clave para continuar modernizando nuestro modelo productivo y seguir transformando nuestra región, y es incomprensible que el PP no lo entienda así".