El PSOE exige al alcalde de Logroño "poner fin" a los "recortes" en la Biblioteca Rafael Azcona

Archivo - Biblioteca Rafael Azcona De Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha exigido este lunes al Gobierno local y al alcalde, Conrado Escobar, "poner fin a los recortes iniciados en el año 2024 en la Biblioteca Rafael Azcona".

Una instalación a la que, además, proponen elevar el presupuesto a "al menos 137.000 euros para poder hacer frente no solo a mantener adecuadamente los servicios actuales sino también reforzar o crear nuevos programas y ampliar sus servicios".

Así lo ha señalado la concejala del Grupo Municipal Socialista, Carmen Urquía, en una rueda de prensa en la que ha recordado que Escobar "ha recortado la inversión en la biblioteca en más de 65.000 euros", por lo que la edil ha aplaudido la iniciativa ciudadana respaldada con 1.464 firmas que reclama al alcalde que "ponga fin a los recortes".

Algo, ha resaltado, que "está ocurriendo cuando este año 2026 es el Año Rafael Azcona" y la biblioteca "alberga el legado del ilustre guionista logroñés, por lo que esta institución debería de tener mayor impulso, no menor".

Urquía ha propuesto además diferentes acciones de mejora como "renovar la compra de libros y suscripciones, especialmente en la zona infantil, cuyos fondos están más deteriorados por el uso"; o reforzar "la programación del Año Rafael Azcona con actividades que difundan la figura y el legado del escritor", así como "el programa educativo de Viene a Cuento, vinculado al festival Cuéntalo".

La edil también ha comentado algunas medidas más como "dotar al espacio de ArteFábrica de una programación estable y de calidad; crear nuevos espacios para jóvenes, como una sala dedicada a la narrativa de videojuegos; ampliar el horario de verano para que la biblioteca sea un refugio climático; y anticipar la renovación de los pliegos de contratación de personal".

Y es que "la Azcona tiene que ser un lugar donde cualquier usuario pueda encontrar su espacio y actividad", ha afirmado Urquía para subrayar que "existen los recursos económicos para todo ello, solo hace falta decisión política".

En este sentido, la concejala ha comentado para finalizar la posibilidad de "reducir el gasto en actuaciones protocolarias" y dirigirlo "a aumentar el presupuesto en la biblioteca para impulsar las actividades".