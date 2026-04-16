Archivo - La alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE exige a la alcaldesa de Calahorra "que aplique la ley sin excusas en el proceso de regularización de inmigrantes". La alcaldesa dispone "de todas las herramientas e instrumentos a su alcance para llevar a cabo sin problemas cualquier trámite relacionado con el proceso de regularización extraordinario".

Los socialistas recuerdan a la alcaldesa, Mónica Arceiz, que "tan solo debe limitarse a cumplir con la legalidad y a ejercer las competencias que el Ayuntamiento de Calahorra tiene en la materia".

En este sentido, desde el PSOE aseguran que el Ayuntamiento de Calahorra dispone de toda la información a su alcance, de técnicos especializados en materia de servicios sociales, y todos los modelos y documentos necesarios para poner a disposición del público, incluido el modelo de informe de vulnerabilidad desde ayer mismo, y no desde hoy, como ha afirmado ante los medios de comunicación.

"Lo único que tiene que hacer Arceiz es cumplir con la ley, y articular las medidas necesarias para que el personal municipal pueda llevar a cabo las funciones que le son propias, como cualquier otro Ayuntamiento, como en cualquier otro procedimiento, ordinario o extraordinario".

Lo que no debe hacer nunca la alcaldesa -prosiguen- "es dar información falsa o incompleta, como que los lugares de tramitación presencial de las solicitudes de extranjería sólo podrán realizarse en las oficinas de la delegación del gobierno o en la oficina de extranjería de Logroño, cuando ya se conocen las dos oficinas de correos y la oficina de la seguridad social que realizarán también estas tramitaciones".

Asimismo, las solicitudes también pueden realizarse de manera online.

Igualmente, "tampoco se debe mentir con los datos". La estimación que realizan las entidades sociales colaboradoras es que en toda La Rioja puede haber alrededor de 6.000 personas susceptibles de ser regularizadas, por lo que los cálculos que hace Arceiz de que en Calahorra pueden presentarse 2.000 solicitudes, están fuera de la realidad.

"Salir a los medios de comunicación a expresar que está asustada por el incremento de atenciones, que no sabe cómo hacer las cosas y que no tiene el programa informático del Ayuntamiento preparado no parece una forma de demostrar capacidad para el Gobierno, y deja en bastante mal lugar a personas técnicamente preparadas que simplemente no han recibido de su alcaldesa las instrucciones precisas", afirman.

Por eso, terminan, "si la alcaldesa no hubiera estado entretenida en hacer populismo con el padrón municipal hubiera podido consultar el estado del proceso de regularización, puesto que se conocía desde enero al menos que se iba a producir en abril".

Por tanto, "cualquier obstáculo que pueda aducir para este procedimiento, no es otra cosa que un ardid y una excusa más para poder hacer populismo y situarse frente al gobierno de España, dada su incapacidad manifiesta para gobernar Calahorra".

En cualquier caso, toda la información relativa al proceso de regularización está disponible en la página web específica (https://www.inclusion.gob.es/regularizacion), puede ser consultada por cualquier ciudadano, incluida la alcaldesa de Calahorra.