El PSOE exige al Ayuntamiento que reclame al Gobierno de La Rioja unos servicios públicos dignos para Nájera y comarca

El secretario general de los socialistas najerinos, Saúl Manzanares, en comparecencia de prensa - PSOE

LOGROÑO, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Nájera ha mostrado, a través de una nota de prensa, "su preocupación ante el progresivo deterioro que están sufriendo los servicios públicos esenciales de la ciudad y considera que el Ayuntamiento de Nájera debe asumir un papel activo en su defensa y exigir al Gobierno de La Rioja soluciones y compromisos concretos".

El secretario general de los socialistas najerinos, Saúl Manzanares, señala que "los vecinos de Nájera y su comarca no son ciudadanos de segunda, ya que tenemos el derecho a contar con unos servicios públicos dignos, especialmente cuando hablamos de sanidad, atención a nuestros mayores o de protección y seguridad ante emergencias".

Desde el PSOE de Nájera, se pone el foco, de forma especial, en la situación del Centro de Salud, en el que han faltado médicos y han existido problemas de salubridad; el Parque de Bomberos del CEIS Rioja, que ha tenido que afrontar la falta de efectivos durante el verano; y la Residencia de Personas Mayores "Santa María La Real", que "sufre un preocupante abandono, con averías y falta de mantenimiento; tres servicios fundamentales que cuentan con grandes profesionales, los cuáles se ven gravemente condicionados por la nefasta gestión del Gobierno de La Rioja".

"Estamos hablando de servicios que no son accesorios ni secundarios. Son esenciales que afectan directamente a la calidad de vida y a la seguridad de nuestros vecinos. Cuando estos servicios se deterioran, quienes sufren las consecuencias de los recortes y la mala gestión son los ciudadanos", ha afirmado Manzanares.

Por ello, los socialistas najerinos reclaman al alcalde, Jorge Salaverri, que "exija al Gobierno de La Rioja el cumplimiento de los servicios mínimos necesarios, que reclame los recursos humanos y materiales que sean necesarios y que defienda ante el Ejecutivo Autonómico los intereses de Nájera y toda su comarca".

Manzanares considera que la defensa de los servicios públicos debe ser una prioridad institucional. "El Ayuntamiento debe ejercer su responsabilidad como representante de todos los najerinos y utilizar todos los mecanismos a su alcalde para reclamar soluciones. Seguiremos reclamando unos servicios públicos fuertes, suficientes y de calidad", ha concluido.