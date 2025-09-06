El PSOE exige el cese inmediato de Miguel Sainz por "la desastrosa gestión de la terraza de San Mateo"

LOGROÑO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Luis Alonso, ha exigido la dimisión o el cese inmediato del concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, "como máximo responsable del proceso de adjudicación de la terraza de San Mateo, un proceso marcado por la opacidad, viciado desde el primer momento y profundamente injusto".

Y todo, ha añadido Alonso, "para terminar con BOAL desestimando su participación en la contratación de la gestión la terraza, y a pesar de la encendida defensa que Sainz y Francisco Iglesias hicieron de todo el proceso en el último pleno municipal". Es evidente, "que el PP está instalado en un desgobierno marcado por un absoluto descontrol, sin rumbo y sin liderazgo". Conrado Escobar "es el peor alcalde de la historia de la democracia".

El portavoz Socialista ha asegurado que la renuncia de BOAL se produce "gracias a la presión del PSOE, de las peñas y de la sociedad civil". Alonso ha destacado que "estamos ante las segundas fiestas de San Mateo que organiza el PP y, de nuevo, vuelve a cometer errores de bulto y a demostrar una incapacidad para gobernar que resulta preocupante".

Y es que "no solo no saben organizar las fiestas, también pierden fondos europeos y oportunidades de futuro para Logroño y desarrollan una política fiscal y económica lesiva para las arcas municipales". Alonso ha criticado que el PP logroñés "no sabe gestionar y carece de proyecto".