El PSOE exige la dimisión del alcalde de Azofra por trato vejatorio e intimidante a la portavoz socialista

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LOGROÑO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE exige la dimisión inmediata del alcalde de Azofra, Aurelio Cantera Montoya, tras escuchar los audios emitidos por la Cadena SER de La Rioja en los que "se revela un trato vejatorio e intimidante a la portavoz del Grupo Municipal Socialista Carmen Cantera durante la celebración de un pleno".

"Los gritos y las malas maneras no caben en la vida pública y requieren de una respuesta democrática contundente", han señalado los socialistas.

En esos audios se puede comprobar como el alcalde "pierde los papeles y trata de un modo absolutamente inadecuado y fuera de lugar a Carmen Cantera única y exclusivamente porque la portavoz socialista está cumpliendo con su obligación de controlar la acción del Gobierno municipal".

"Una persona que chilla y reacciona de una manera tan brusca y fuera de lugar ante un hecho absolutamente normal, no puede ser ni un minuto más alcalde de Azofra", han apostillado desde el PSOE.

Si el alcalde no dimite por voluntad propia, Gonzalo Capellán, "como presidente del Partido Popular de La Rioja, debería intervenir y obligar al resto de concejales a que retiren su apoyo a Cantera Montoya, y buscar a otro edil que asuma esta responsabilidad".

Para concluir, los socialistas señalan que "estas formas caciquiles e impropias de un alcalde o de cualquier servidor público tienen que desaparecer de nuestro día a día".