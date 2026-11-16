El PSOE exige la dimisión del concejal Ángel Andrés por su gestión en la rotonda de El Cubo

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Iván Reinares, y el concejal Álvaro Foncea, en comparecencia de prensa - PSOE LOGROÑO

LOGROÑO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Iván Reinares, ha responsabilizado en una rueda de prensa al concejal Andrés de una actuación que "pretendía ocupar parte de la plaza del Mirador del Cubo, talar más árboles y eliminar los semáforos por los que cruzan diariamente cientos de escolares para acudir al colegio Vicente Ochoa y al instituto Escultor Daniel".

Asimismo, Reinares ha criticado "la falta de información y transparencia con la que se ha intentado ejecutar esta intervención" que el propio Gobierno de Escobar la declaró "técnicamente inviable en septiembre del 2024" ya que "invadía aproximadamente 150 metros cuadrados de la plaza".

El portavoz socialista ha criticado que el Ayuntamiento presentara inicialmente las obras como una intervención provisional, sin facilitar al vecindario los planos que reflejaban la verdadera afección al espacio público.

Además, ha cuestionado que se anunciara su ejecución con medios propios cuando finalmente ha intervenido una empresa subcontratada.

Por su parte, el concejal socialista Álvaro Foncea ha detallado la cronología de los acontecimientos que han terminado con la paralización de las obras.

El martes 10 de noviembre el Gobierno de Escobar "anunció el comienzo de los trabajos para construir una glorieta provisional", presentando "un plano que no reflejaba ninguna afección a la plaza", ha recordado.

Sin embargo, "el día siguiente modificaron el planteamiento con una nueva configuración de la rotonda en la que sí invadía parte del espacio público sin que ese cambio se comunicara a los vecinos", ha lamentado Foncea.

Y el jueves 12, "las marcas realizadas sobre el terreno permitieron comprobar a los vecinos la eliminación del espacio público, lo que indignó al vecindario", ha explicado el edil.

Ante esta situación, el PSOE decidió moverse y denunció públicamente la falta de información exigiendo la suspensión del proyecto.

Finalmente, el sábado pasado el Ayuntamiento anunció la paralización de las obras, una decisión que el PSOE agradece, aunque "al menos dos árboles ya han sido talados", ha denunciado Álvaro Foncea.

El portavoz del Grupo Socialista, Iván Reinares, ha señalado que la paralización de las obras ha sido consecuencia "de la movilización del vecindario" pero recuerda que la suspensión de la rotonda "no devuelve los árboles que el Gobierno de Escobar ya ha talado".

Reinares ha cuestionado "la falta de coordinación del Gobierno de Escobar" y ha subrayado que, si el concejal Ángel Andrés no dimite, "la responsabilidad política será de Conrado Escobar".