El PSOE exige un "giro de 180º" en la política de vivienda de Logroño que "va al revés" del nuevo plan estatal 2026-2030

Luis Alonso, en la rueda de prensa - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, Luis Alonso, ha exigido este lunes que el equipo de Gobierno municipal "dé un giro de 180 grados" en su política de vivienda en la ciudad, ya que "va al revés" de lo que establece el nuevo plan estatal 2026-2030.

En rueda de prensa, Alonso se ha mostrado convencido de que el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 cuenta con "unas líneas maestras que van a tener repercusión en la política de vivienda que está llevando a cabo este equipo de Gobierno del Partido Popular".

Aprobado por Real Decreto el pasado 23 de abril, el nuevo plan estatal imprime "un papel más activo a la Administración General del Estado en la garantía del derecho a la vivienda", sentando las bases para un nuevo modelo, "con un plazo de duración de cinco años y no de cuatro" y con una financiación "de 7.000 millones de euros, triplicando al plan anterior", 119 millones para La Rioja, "86 millones más".

"Todo ello -ha subrayado el portavoz socialista- para consolidar a la vivienda como el quinto pilar del estado del bienestar, junto a la educación, la sanidad, las pensiones y los servicios sociales". A ello ha sumado que "plantea una distribución de la financiación acorde con el reparto competencial en materia de vivienda", con un 60% del Estado y un 40% de las comunidades autónomas.

Un plan, ha incidido además, "con el que el Gobierno de La Rioja ya ha mostrado su disposición a colaborar y desarrollar". En este marco, para Alonso, se ve "una conclusión clara: el plan estatal establece una dirección y sigue una hoja de ruta contraria totalmente contraria a lo que está haciendo el equipo de Conrado Escobar en el Ayuntamiento de Logroño".

"Porque -ha explicado- este plan tiene como eje vertebrador el consolidar un sistema público de acceso a la vivienda con varias líneas estratégicas. Líneas que cuentan con un alto consenso social, académico e incluso cada vez más un consenso político".

Así, ha citado como objetivos "más oferta de vivienda pública de carácter permanente que evite una dinámica de descalificación; mejor regulación, más claridad y más transparencia; y, si se cumplen esas condiciones, mayores ayudas destinadas especialmente al alquiler".

Aspecto éste último en el que ha destacado que "la venta de solares públicos destinados a la construcción y adjudicación de viviendas en propiedad no va a contar con ningún tipo de ayuda pública, todo se va a destinar a apoyar al alquiler"; y que "la promoción de vivienda protegida en solares privados únicamente contará con ayudas públicas si la protección es permanente y hay control público y transparencia".

"Y en esta cuestión de la vivienda protegida, la diferencia entre los principios y bases de este plan del Ministerio y lo hecho hasta este momento por el Ayuntamiento de Logroño, es abismal. Creo que el Ayuntamiento de Logroño ha sido algo así como el antiejemplo que ha tomado como referencia el plan estatal de vivienda", ha asegurado Luis Alonso.

De este modo, a juicio del portavoz municipal del PSOE, "este plan corrige 'de facto' los los casos de adjudicación de vivienda protegida que se han dado en varias ciudades, entre ellas Logroño", garantizando "un procedimiento objetivo, transparente y público en esa adjudicación si se quiere contar con algún tipo de ayuda pública", un caso que se puede dar en el sector logroñés de Ramblasque.

Ha insistido, por ello, en que "si se quiere contar con algún tipo de ayuda pública en la construcción y promoción de viviendas de protección oficial, tendrá que ser con luz y taquígrafos, con un procedimiento objetivo, transparente y público", lo que "choca frontalmente con lo que hemos vivido en Logroó con ese dejar hacer a los operadores privados no regular nada en el pliego, ningún tipo de sorteo, con el que podrían haberse adjudicado a dedo 104 viviendas de protección oficial".

PATRIMONIO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN.

Alonso ha recalcado que el plan estatal "persigue reforzar el patrimonio público, algo totalmente contrario a lo que está haciendo Conrado Escobar y que hemos denunciado en varias ocasiones, ese enajenar y hacer caja con el patrimonio de este Ayuntamiento".

Además, ha unido a "otro pilar fundamental de ese plan estatal, que también contrasta con lo hecho por el PP, como es la rehabilitación", con "un 30% de esos 7.000 millones de euros a la rehabilitación de viviendas", e incluso una línea de ayudas específica destinada a rehabilitar viviendas vacías que vayan a ser destinadas al alquiler social o asequible.

Por contra, ha puesto sobre la mesa que "el equipo de gobierno de Conrado Escobar lo que ha hecho es reducir, rebajar casi en un 55% las ayudas destinadas a rehabilitación, lo hizo ya en el año 2025 y lo ha hecho otra vez en este presupuesto del 2026", ante lo que el nuevo plan "va a obligar al Consistorio a redefinir y complementar este tipo de ayudas para sacar el máximo partido a la rehabilitación".

Igualmente, ha resaltado que el plan "tiene entre sus objetivos más importantes reducir la tasa de esfuerzo financiero en el acceso a la vivienda, con un 30% como máximo; y a la reversión de las zonas de mercado tensionado", en lo que ha aprovechado para "reclamar de nuevo ese estudio que nos permita saber si algunas zonas de Logroño pueden ser declaradas como zonas tensionadas o confirmar que lo son".

"Exigimos al Partido Popular de Conrado Escobar que analice en qué dirección, con qué pilares y con qué bases se aplican las políticas públicas de vivienda. Porque está muy claro que vamos al revés, que vamos por el carril contrario a lo que es una verdadera política pública de vivienda. Y le exigimos, por tanto, que dé un giro de 180 grados que rectifique lo que se está haciendo hasta ahora en política de vivienda", ha concluido Luis Alonso.