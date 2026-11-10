El PSOE exige al Gobierno regional que garantice que los estudiantes de Anatomía Patológica completarán su formación

LOGROÑO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Educación de la CER del PSOE de La Rioja, Félix Alonso, ha recordado que los estudiantes del ciclo de Formación Profesional de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico del IES Duques de Nájera de Logroño "han vuelto a denunciar los graves problemas que están encontrando para realizar las prácticas obligatorias de su formación".

Félix Alonso ha dicho que estamos ante una situación "especialmente preocupante, ya que estas prácticas constituyen una parte imprescindible del currículo y de la evaluación del ciclo". Además, hacer estas prácticas "resulta necesaria para que el alumnado pueda completar sus estudios y obtener la titulación correspondiente".

Por lo tanto, "no es admisible que estudiantes que han cumplido con sus obligaciones académicas vean comprometida la finalización de sus estudios por problemas en la organización y disponibilidad de las plazas necesarias para desarrollar la formación en centros de trabajo".

Alonso ha reclamado a la Consejería de Educación y a la consejería de Salud, de la que depende el Instituto de Medicina Legal, "que se pongan de acuerdo y garanticen que el alumnado pueda completar todos los módulos y realizar las prácticas obligatorias en condiciones adecuadas".

El alumnado, ha concluido Félix Alonso, "no puede pagar las consecuencias de los problemas de planificación de la Administración". El derecho de los alumnos y alumnas a completar sus estudios "debe estar garantizado".