El PSOE exige transparencia en el pleno de octubre sobre "la parálisis del proyecto y la Ordenanza de la ZBE de Logroño"

LOGROÑO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño reclama "al Gobierno de Escobar conocer el estado real de ejecución del contrato administrativo referente a la 'Elaboración del Proyecto de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad de Logroño y su Ordenanza Reguladora'".

De esta forma, el Grupo ha registrado para el pleno de este jueves una pregunta de control dirigida al equipo de Gobierno.

Explican desde el PSOE en un comunicado que "el expediente contractual fue aprobado por la Junta de Gobierno Local el 13 de marzo de 2024 con un presupuesto base de licitación de 56.381,16 euros y adjudicado definitivamente el 5 de junio de 2024 a la U.T.E. TEMA Ingeniería, S.L. - IPLAN Movilidad, S.L. por un importe de 34.969,00 euros".

El contrato incluía "no solo la redacción del proyecto técnico y la norma, sino también planes de participación pública, comunicación e implementación de medidas ambientales".

Sin embargo, "habiendo superado los plazos de justificación de los fondos europeos fijados formalmente por la Alcaldía, no se ha presentado públicamente el borrador del proyecto ni se ha llevado al Pleno la aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora".

Desde el Grupo Municipal Socialista señalan que "es imprescindible que el Ayuntamiento aclare si la empresa contratada ha entregado ya los trabajos, si se han abonado los honorarios y si la falta de tramitación obedece a un bloqueo político intencionado del Gobierno local para evitar implantar la ZBE".