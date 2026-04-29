El PSOE insiste en la necesidad de establecer un Plan puente mientras se inicia de nuevo la revisión del PGM

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LOGROÑO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Logroño ha señalado que "hoy hemos conocido que, por fin, se ha procedido a rescindir el contrato de revisión del Plan General Municipal". "Esto se ha producido 7 meses después de que el Gobierno de Conrado Escobar decidiera iniciar la rescisión del contrato por incumplimiento del mismo", han señalado los socialistas en un comunicado.

Un hecho que demuestra, una vez más, que "la agilidad municipal en la toma de decisiones es inexistente". "Casi tres años después de iniciada la legislatura, y a un año de las nuevas elecciones municipales, la revisión del Plan General de Logroño se encuentra exactamente en el mismo punto que en mayo de 2023", ha indicado el PSOE.

"Es evidente que estamos ante una legislatura perdida", han señalado. Por ello, el Grupo Municipal Socialista solicita que el Equipo de Gobierno "decida cuanto antes que va a hacer con el contrato nuevo licitado, en el sentido de proceder a su adjudicación, si la empresa reúne las condiciones que exigía el pliego, o no".

Además, tal y como solicitamos en el pleno extraordinario sobre vivienda celebrado el pasado viernes, pensamos que el Equipo de Gobierno "tiene que estudiar con los servicios técnicos y jurídicos municipales la aprobación de un Plan Puente para calificar nuevo suelo residencial a partir de lo trabajado en el avance del Plan General". Y, en especial, "mediante la calificación de nuevo suelo urbano en aquellas zonas de la ciudad que ayuden a compactar algunos sectores".

Este Plan Puente "podría poner suelo urbanizable en un plazo corto y mientras se inicia de nuevo la revisión del Plan General Municipal". Por último, el PSOE pide al Gobierno Municipal que "las futuras medidas se realicen con el mayor consenso posible con los grupos municipales", ha concluido.