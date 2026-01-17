PSOE insta al Gobierno regional a adecentar aquellas vías regionales que "dan una pésima imagen de nuestra comunidad"

Situación de alguna rotonda en La Rioja - PSOE LA RIOJA

LOGROÑO, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional Jesús María García ha exigido al Gobierno de La Rioja que "actúe sobre las vías regionales que no están en buen estado o que están sucias y las adecente para evitar una mala imagen de nuestra comunidad". Por ejemplo, García ha señalado que "el estado de la LR- 131, que es la vía de acceso a La Rioja desde Navarra, ofrece una imagen deplorable".

Y es que en la LR-131, enclavada entre el polígono Cantabria y el Centro Comercial Las Cañas de Viana, "se encuentra la rotonda en la que finaliza dicha carretera regional, en un tramo de doble vía, con acceso directo a La Rioja y a Logroño desde Navarra". Estamos, ha recordado el diputado regional, ante un de las carreteras autonómicas "con más importancia en el tránsito de tráfico entre Navarra y La Rioja, ya que conecta esta comunidad con el este de la ciudad de Logrono, la circunvalación sur, el polígono industrial de Cantabria y los accesos a la capital por el norte".

El estado que presenta esta rotonda al inicio de la vía, cuyo mantenimiento es competencia exclusiva del Gobierno de La Rioja, "es propio de un país del tercer mundo, con basuras de toda índole, papeles, plásticos, telas, e infinidad de envases que se arremolinan en esta infraestructura".

La falta de mantenimiento de esta infraestructura "evidencia una dejadez insoportable por parte del Ejecutivo del PP". García ha dicho que estamos ante una consecuencia más y muy evidente "del proceso de privatización del servicio público de mantenimiento de carreteras que ha emprendido en la presente legislatura el Gobierno de Gonzalo Capellán".

Una privatización que, como casi siempre sucede cuando se externalizan servicios públicos, "nos está ofreciendo como único fruto una peor gestión del mantenimiento en nuestra red regional de carreteras, así como el deterioro de dichas infraestructuras y de su imagen". Para el Partido Socialista de La Rioja "no se puede permitir que cuando alguien accede a nuestra comunidad, la primera imagen que se lleve sea la de rotondas llenas de basura".

Por eso, "instamos al consejero de Infraestructuras del Gobierno de La Rioja, Daniel Osés, a que de forma inmediata se retire toda la basura de esta vía, así como a invertir los esfuerzos que sean necesarios para que dicha rotonda no solo deje de ser un vertedero, sino que se convierta en un espacio ajardinado, bien cuidado y mantenido". Con ello, ha concluido García, "se conseguirá que cuando alguien visite nuestra comunidad autónoma por esa vía, no se lleve como primera impresión en su retina una imagen de suciedad y desidia".