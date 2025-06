PSOE lamenta "abandono" de Gobierno riojano a Atención Primaria, "reduciendo convocatoria plazas de médicos de familia"

"El Gobierno de Capellán continúa con el desmantelamiento deliberado de la sanidad pública", asegura el diputaro regional González de Legarra

LOGROÑO, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PSOE Miguel González de Legarra ha lamentado este jueves "la grave incoherencia, la irresponsabilidad política y el abandono deliberado que el Gobierno de La Rioja y, en particular la consejera de Salud, están haciendo del principal pilar de nuestra sanidad pública, como es la Atención Primaria".

La evidencia más clara "son las vergonzosas convocatorias de plazas para médicos de familia en las Ofertas Públicas de Empleo del SERIS". El diputado socialista ha recordado que la falta de médicos de familia "es uno de los mayores desafíos de nuestro sistema sanitario".

Y ante este desafío "la absoluta falta de voluntad para resolverlo por parte del Gobierno de Capellán es un escándalo, ya que no solo no actúa, sino que agrava la crisis con decisiones que desmantelan la sanidad pública". González de Legarra ha señalado que "aquí podemos comparar perfectamente los modelos".

Y es que, entre 2020 y 2022, con una pandemia de por medio, "el Gobierno Socialista realizó tres convocatorias en las que se ofertaron 92 plazas para médicos de familia". Mientras, entre 2023 y 2025, el Gobierno del PP, también en tres convocatorias, "solo ha ofertado 42 plazas". Y esto "no es un error, es un abandono deliberado y absoluto y una bofetada a los riojanos que confían en la sanidad pública".

El diputado socialista ha afirmado que cuando la actual consejera, María Martín, estaba en la oposición, "no perdía ocasión de culpar al Gobierno de La Rioja por la falta de médicos". Decía, "alto y claro", que "la culpa era del Gobierno de La Rioja, porque es quien tiene la competencia y al que le corresponde solucionar el problema".

Y ahora, "toda la culpa es del Ministerio, de Madrid, del sistema MIR, es decir, de cualquiera menos de ella". Lo único que está claro, ha dicho González de Legarra, es que "la falta de compromiso de la consejera nos está costando muy cara a los riojanos".

Miguel González de Legarra ha asegurado que la realidad es que "la competencia y la financiación para reforzar la Atención Primaria recaen en el Gobierno de La Rioja".

Y esa responsabilidad "no la está asumiendo, ya que mientras Capellán despilfarra millonadas en ayudas individuales que solo compran voluntades, escatima recursos donde de verdad importan, es decir, en garantizar una sanidad pública de calidad".

Esta incapacidad de gestión "tiene consecuencias reales, ya que en muchos centros de salud de La Rioja los ciudadanos están esperando hasta 14 días para ser atendidos por su médico de familia". Y todo, "por reducir la oferta estructural, precarizar el sistema y provocar que los profesionales huyan a otras regiones que sí apuestan por la estabilidad".

González de Legarra se ha preguntado "de qué sirve ampliar el número de plazas MIR, si luego no se convocan plazas fijas suficientes para que los médicos de familia se queden en La Rioja". Los profesionales "no se van solo por dinero, se van porque el Gobierno de Capellán no les ofrece futuro".

"Nos dicen -ha afirmado- que retienen médicos, pero recortan plazas. Aseguran que fidelizan a los médicos, pero solo ofrecen contratos temporales. Nos hablan de compromiso, pero no hay planificación. Así no se consolida nada. Así solo se crea frustración".

Miguel González de Legarra ha avanzado que el PSOE "exigirá que se recupere la oferta de plazas al ritmo que lo venía haciendo el Gobierno anterior, que se ponga en marcha un plan plurianual de estabilización y fidelización real de médicos de familia y que se garanticen tiempos máximos para obtener cita con el médico".

Además, "es urgente que este Gobierno deje de esconderse en las mentiras y asuma, de una vez por todas, la responsabilidad que María Martín y el Partido Popular reclamaban cuando estaban en la oposición".