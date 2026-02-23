El PSOE lamenta que "el menosprecio de Escobar a la infraestructura ciclista provoca un repunte de la siniestralidad"

Archivo - Carril bici renovado de Duquesa de la Victoria en Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño ha lamentado este lunes "el abandono y desmantelamiento" por parte del alcalde Conrado Escobar de la infraestructura ciclista de la ciudad, lo que está conllevando "un aumento de la inseguridad para los usuarios más vulnerables de la vía".

Así lo ha manifestado hoy el concejal Álvaro Foncea, quien, en ruda de prensa, ha destacado que el accidente ocurrido el pasado miércoles en las inmediaciones del puente de la A-13 "se podía haber evitado", ya que Escobar "decidió no ejecutar la ampliación del puente y devolver los fondos europeos logrados para tal fin".

Foncea ha recordado que existen "informes técnicos que desde 2018 califican esta vía como particularmente negativa para la movilidad activa", incumpliendo de este modo la Ley de Accesibilidad al presentar obstáculos verticales y aceras impracticables.

Asimismo, el concejal del Grupo Socialista ha recordado también los "dos dobles atropellos" que han tenido lugar el pasado octubre y en este mismo mes en Avenida Portugal, "calle en la que se eliminó un carril bici por considerarlo innecesario e inseguro".

Foncea ha enumerado igualmente otros ejemplos "del menosprecio a la movilidad ciclista" de Conrado Escobar como es "el carril bici de la Fuente Murrieta, al eliminar la protección a las vías ciclistas e interrumpir ahora sin alternativa alguna un carril durante 18 meses" por la construcción del hotel prevista en la zona.

Ha añadido la calle Duquesa de la Victoria, sobre todo en la zona entre los dos centros escolares situados en esta vía, "con el abandono sistemático de la señalización horizontal y la falta de reposición de los elementos de protección".

Por otra parte, el edil del PSOE ha lamentado que Conrado Escobar opte por "meter las bicicletas por los parques y las aceras" aumentando de esta forma el peligro a los peatones, como lo ejecutado en el Parque de La Guindalera o lo que se prevé en el entorno de la calle Carmen Medrano y el Parque de las Fontanillas.

También, el concejal ha recordado que se debe abordar la revisión del PMUS acordada en pleno de mayo de 2025, "y sobre la que no se tiene ninguna noticia".

Foncea, por último, ha pedido a Escobar que Logroño "concurra a las convocatorias nacionales o europeas de fondos destinados a la implementación de vías ciclistas" porque "son oportunidades de oro" para hacer más saludable y segura la ciudad.

Y es que, ha concluido, "seguir despreciando la movilidad ciclista y perseverar en un modelo caduco, además de contaminación, traerá más inseguridad y accidentes en las calles de la ciudad".