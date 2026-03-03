PSOE lleva a Defensor del Pueblo la adjudicación de VPO de Logroño "porque vulnera igualdad, publicidad y concurrencia"

Luis Alonso, tras registrar la queja al Defensor del Pueblo por la adjudicación de VPO en Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño ha registrado este martes en el Defensor del Pueblo una queja formal en relación con la enajenación, el pasado 15 de enero de 2025, de seis parcelas del Patrimonio Municipal del Suelo destinadas a la construcción de 104 viviendas de protección oficial.

Una reclamación, que el portavoz del Grupo, Luis Alonso, ha depositado en la Delegación de Gobierno en la comunidad, y que ha justificado al considerar "que el procedimiento de adjudicación podría vulnerar principios básicos de publicidad, igualdad y concurrencia".

De este modo, en su escrito, los socialistas han solicitado al Defensor del Pueblo que "exija2 al Ayuntamiento y al Gobierno regional "la remisión del expediente completo y la acreditación del cumplimiento de los principios legales en la adjudicación".

Asimismo, Alonso ha instado a que se "restablezca el control administrativo directo y a implantar sistemas objetivos y transparentes de selección".

El portavoz municipal del PSOE ha indicado que al ser "vivienda protegida construida sobre suelo público", el Ayuntamiento "no puede desentenderse del procedimiento de adjudicación ni dejarlo en manos exclusivas de promotores privados sin garantías públicas suficientes".

En este sentido, el PSOE apunta que el Patrimonio Municipal del Suelo tiene carácter finalista y está destinado a garantizar el acceso a la vivienda en condiciones de igualdad, lo que obliga al Ayuntamiento de Logroño a ejercer un control efectivo sobre el proceso de adjudicación.

Sin embargo, ha criticado Luis Alonso, "el pliego de condiciones atribuía a las empresas adjudicatarias la selección de compradores que estuvieran inscritos en el IRVI, sin establecer un proceso de adjudicación, estructurado y garantista".

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha criticado que "no hubo convocatorias oficiales ni apertura de plazos, publicación de listados, criterios objetivos de baremación ni sorteo público supervisado".

Esto "supone un cambio respecto a la práctica anterior del propio Ayuntamiento, que asumía directamente la adjudicación garantizando transparencia y objetividad", ha recordado Alonso.

Además, la normativa autonómica y estatal exige que la adjudicación de viviendas protegidas se rija por los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación, "algo que en Logroño no ha habido".

Por otro lado, el concejal ha lamentado el hecho de que las propias empresas promotoras "hayan aplicado sistemas propios de adjudicación sin que conste un control municipal efectivo ni acreditación pública del cumplimiento de los cupos de reserva legalmente establecidos".

Así, el PSOE reclama y exige "transparencia, reglas claras y las mismas oportunidades para todas las personas inscritas", ha subrayado Alonso ya que "la función social del suelo público no se cumple solo construyendo viviendas protegidas, sino garantizando que su acceso se produzca con pleno respeto a los principios de igualdad y publicidad".