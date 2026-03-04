PSOE "logra" que el Gobierno de Escobar "licite por fin el mantenimiento de los aparcamientos cubiertos de bicicletas"

Archivo - Aparcabicis de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha asegurado este miércoles que "ha conseguido que el Gobierno de Escobar haya licitado por fin el mantenimiento de los aparcamientos cubiertos de bicicletas tras una moción que fue registrada esta semana por la formación para su debate en el pleno de mañana".

Recuerdan en un comunicado que, "según desveló el PSOE hace semanas, actualmente el servicio está funcionando sin un respaldo contractual en vigor", apuntando que "el último contrato menor de mantenimiento básico, adjudicado a la empresa Intelligent Parking, S.L. en julio de 2025 por un periodo improrrogable de cinco meses, finalizó el pasado 31 de diciembre".

"Esta parálisis administrativa y degradación del servicio estaba poniendo en riesgo los fondos europeos captados en la anterior legislatura para implantar esta infraestructura, ya que tiene un compromiso de operatividad de al menos cinco años", dicen los socialistas.

Añaden que "esta falta de previsión genera una evidente inseguridad jurídica respecto al mantenimiento actual, que se presta en condiciones de mínimos y que, previsiblemente, podría derivar en nuevos reconocimientos extrajudiciales de crédito".

Y aseguran que "la situación administrativa tiene ya consecuencias directas sobre las personas usuarias ya que según ha podido conocer el PSOE, el Ayuntamiento de Escobar habría dado la instrucción expresa de no adjudicar nuevas plazas, pese a existir módulos con plazas libres y listas de espera de ciudadanos interesados en acceder a este servicio público".

Además, "se han detectado deficiencias en el mantenimiento: problemas de limpieza, falta de energía en las placas solares -lo que provoca que algunas puertas permanezcan abiertas- y una atención al cliente claramente insuficiente".

Desde el Grupo Municipal Socialista se advierte de que "esta desidia pone en riesgo los avances logrados en materia de movilidad sostenible y compromete la credibilidad del Ayuntamiento en la gestión de proyectos financiados con fondos europeos".

Reseñan que "la licitación del mantenimiento de esta infraestructura es un primer paso", incidiendo en que "en el pleno de mañana solicitaremos al Gobierno de Escobar ordenar la reapertura inmediata de los procesos de alta y adjudicación de plazas en los módulos actuales, garantizando un servicio adecuado a las personas usuarias y atendiendo las listas de espera existentes".

AMPLIAR LA RED DE APARCAMIENTOS.

Asimismo, "propondremos estudiar el inicio de una segunda fase de la red de aparcamientos seguros para bicicletas, orientada a un modelo de rotación que impulse la movilidad ciclista vinculada al comercio local, a los servicios y así como a centros educativos y sanitarios".

Esta ampliación "podría contemplar tanto la instalación de nuevos módulos cerrados como la habilitación de lonjas o bajos de edificios actualmente sin uso en distintos barrios de la ciudad, conforme a las posibilidades de crecimiento ya previstas en las normas del sistema".

El PSOE subraya que "rescatar y normalizar el servicio actual no es solo una cuestión de buena gestión, sino una obligación para no retroceder en los objetivos de movilidad sostenible de Logroño y para proteger los recursos públicos invertidos".