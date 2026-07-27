El PSOE de Logroño ve "inexplicable" reurbanizar la calle Lardero "sin plantar arbolado"

Vecinos de la calle Lardero lamentan que la reforma vaya a inaugurarse "sin corregir ninguna de las deficiencias" - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha criticado este lunes que "la nueva calle Lardero se quede sin árboles sin que el Gobierno de Escobar explique de verdad el motivo por el que no se han podido plantar árboles en una de las aceras de la calle, donde tras las obras han desaparecido los 16 ejemplares que existían".

A través de un comunicado, los socialistas señalan que "el Gobierno local del PP ha estado dando largas a los vecinos con falsas promesas durante meses y meses, de que se estaba estudiando una solución para, finalmente, no plantar ningún árbol".

"Es más -añaden-, las tres jardineras de gran porte que estaba previsto instalar han acabado convirtiéndose en seis, pero de la mitad del tamaño previsto".

Se preguntan si "¿alguien puede entender que, en pleno siglo XXI, con el cambio climático haciéndose cada vez más evidente y con olas de calor cada vez más frecuentes e intensas, se reurbanice una calle sin árboles?", para afirmar que "por muchos problemas técnicos que se quieran alegar, estos siempre tendrán solución si existe voluntad política".

Desde el PSOE "creemos que nadie puede comprender una decisión como esta", apuntando, por otro lado, que "la finalización de las obras ha supuesto también la modificación del pavimento en algunas de las zonas estanciales, sustituyendo las losas multiformato de hormigón previstas por asfalto fundido pintado, una solución que entendemos ofrecerá un resultado mucho peor tanto desde el punto de vista estético como de su durabilidad".

El Grupo Socialista señala que "visitó la calle el pasado viernes y pudo comprobar estas situaciones, así como la suciedad existente en varias zonas".

Del mismo modo, aseguran que "también pudo constatar el deficiente acabado en los perímetros de las tapas de los diferentes servicios públicos", y que "lo mismo ocurre con los bancos puestos en la calle Lardero con Pérez Galdos, que no tienen respaldo, dificultando su uso por las personas mayores".

Por todo ello, el Grupo Socialista ha avanzado que "solicitará en la Comisión de Administración Pública, que se celebrará mañana, que el Gobierno municipal explique los cambios introducidos en el proyecto y que la calle sea limpiada adecuadamente antes de la recepción definitiva de las obras".