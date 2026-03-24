El PSOE pide a Capellán que explique porqué no quiere cumplir la Ley de familias monoparentales; "Les da la espalda"

Niño jugando. - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE riojano, Javier García, ha pedido al líder del Ejecutivo riojano, Gonzalo Capellán, que explique porqué "no quiere cumplir" con la Ley de familias monoparentales, aprobada por unanimidad en la pasada legislatura, y que "salga de su letargo" para "dejar de dar la espalda a los colectivos vulnerables".

Ante la "inacción" del Gobierno, ha afirmado García, el Grupo Socialista defenderá en el próximo pleno del Parlamento riojano -previsto para el próximo jueves- una iniciativa para exigirles "que desarrollen plenamente la Ley de familias monoparentales de La Rioja".

APROBADA POR UNANIMIDAD HACE TRES AÑOS

Como ha recordado hace ya tres años desde que se aprobó por unanimidad, bajo mandato socialista, esta Ley que "supuso todo un hito al convertirse en la primera normativa en España que reconocía las necesidades de estas familias".

Hablamos de familias "mayoritariamente lideradas por mujeres valientes que sostienen el 81% de estos hogares". Esta ley "prometía protección social, económica y jurídica".

El líder de los socialistas ha criticado que desde entonces el Gobierno del PP "solo se ha habilitado un registro oficial que, además, carece de utilidad práctica y que no concede derecho alguno a este colectivo".

"TRÁMITES VACÍOS"

Es un registro, ha dicho, "que únicamente aprueba y tramita solicitudes de acreditación de esta condición, un trámite vacío que no cambia vidas y no responde a preguntas tan básicas como cuántas familias monoparentales hay en La Rioja".

Por eso, Javier García ha exigido al Ejecutivo regional "que abandone su letargo y que despliegue todo el potencial de este texto legal".

"No puede ser", ha dicho el secretario general del PSOE, que en pleno 2026 un Gobierno "mire para otro lado mientras mujeres y niños, que además son los más vulnerables, quedan desprotegidos".

Además, "no es la primera vez que llevamos esta iniciativa al parlamento; el Gobierno y el PP ya votaron en contra de desarrollar esta normativa".

Desde el PSOE consideran que estas familias "merecen ser visibles, reconocidas y que su Gobierno empatice con sus problemas".

ALREDEDOR DE 13.000 FAMILIARES MONOPARENTALES EN LA RIOJA

Javier García ha afirmado que a través de esta Proposición no de Ley "perseguimos un consenso para responder a los anhelos de más de 13.000 familias monoparentales en La Rioja".

Lo que pretenden es "desarrollar de forma inminente la ley, que se elabore un calendario de implementación efectiva de las medidas consignadas y que los presupuestos regionales incluyan anualmente los recursos económicos necesarios para su financiación".

EL TRABAJO EN OTRAS CCAA

El secretario general del PSOE ha señalado que Baleares, Valencia, Navarra o Euskadi "ya tienen desarrolladas sus leyes y aprobadas medidas muy eficaces".

En este sentido, ha indicado, son comunidades "que han legislado más tarde que nosotros, pero que han elaborado decretos de desarrollo, lo que demuestra que es falso que sea necesaria una ley de familias en el ámbito estatal".

Con todo ello, García ha exigido a Capellán "que explique las verdaderas causas que le llevan a no desarrollar la ley regional y, por lo tanto, a no atender las justas demandas de estas familias".

"Es una muestra más de que estamos ante un presidente del Gobierno sumido en el letargo, con una actitud pasiva y gris, que no desarrolla leyes aprobadas por la Cámara y con una falta de sensibilidad hacia colectivos vulnerables que resulta ya alarmante", ha finalizado.