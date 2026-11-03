El PSOE plantea "aumentar al nivel de 2024" el presupuesto de ayudas a rehabilitación 2027 para que "nadie quede fuera"

El concejal del PSOE Álvaro Foncea - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño ha criticado este martes "los recortes del Gobierno local de Conrado Escobar en las ayudas a la rehabilitación de viviendas, perjudicando así a decenas de familias que necesitan mejorar la accesibilidad de sus hogares".

Una crítica que, como ha detallado en rueda de prensa el concejal Álvaro Foncea, se sustenta en que "así lo reflejan los datos de 2025, último ejercicio con cifras disponibles".

En concreto, ha apuntado que, de acuerdo con estas cifras, 27 solicitudes de ayudas para mejorar la accesibilidad de viviendas quedaron sin atender por falta de presupuesto, mientras que otras 65 solicitudes de subvenciones para mejorar la accesibilidad en edificios tampoco pudieron ser concedidas.

A ellas se suman 18 solicitudes descartadas por el Gobierno de Escobar en la línea de conservación y rehabilitación del patrimonio cultural por falta de crédito. Todo porque, como ha asegurado, el presupuesto total de todas estas ayudas ha descendido de los 1,75 millones de 2024, a 980.000 euros en 2025 y a 890.000 euros en 2026.

Ante ello, el PSOE ha registrado una moción que será debatida en el próximo pleno ordinario del Ayuntamiento de Logroño, que se prevé celebrar este jueves, para que, como ha incidido Foncea, el presupuesto municipal de 2027 "recupere como mínimo las cuantías destinadas a estas ayudas en 2024".

Además, ha señalado que en la moción se propone que "las bases e importes de las convocatorias se adapten a las nuevas líneas de financiación previstas en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030".

El edil también ha reclamado "una mayor colaboración entre administraciones" mediante "un convenio marco que establezca la financiación aportada por cada una de ellas" permitiendo de esta forma "desarrollar las líneas de ayudas a la rehabilitación".

UNA VENTANILLA ÚNICA PARA FACILITAR LOS TRÁMITES.

Otra de las medidas que defenderá el Grupo Municipal Socialista en el pleno es la apertura de un punto único de información y tramitación en Logroño para las ayudas contempladas en el convenio, tanto las correspondientes al Ayuntamiento como las del Gobierno regional.

El objetivo es "facilitar el acceso de la ciudadanía a las subvenciones, simplificar la información y los trámites y mejorar la coordinación entre ambas administraciones", ha explicado Foncea.

Con esta iniciativa, el PSOE de Logroño reclama "una política de rehabilitación con recursos suficientes y una gestión más accesible, que permita atender las solicitudes pendientes y aprovechar las oportunidades de financiación del nuevo Plan de Vivienda del Gobierno de España".