El PSOE plantea medidas "reales" para la conciliación familiar en excedencias, reducción de jornada y autónomos

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de La Rioja, Ricardo Velasco, ha avanzado este lunes que la formación va a plantear medidas "reales" para la conciliación de la vida familiar y laboral en aspectos relacionados con las excedencias, reducción de jornada y para los autónomos. Estas medidas se van a debatir tanto en el pleno de la Cámara de este jueves como en las últimas sesiones de esta Legislatura, en el mes de abril.

Como ha señalado Velasco en rueda de prensa, "frente a la política de los planes y los observatorios, los socialistas apostamos por la política de los hechos, de las modificaciones legislativas que favorezcan la igualdad real entre hombres y mujeres, y la conciliación familiar y laboral".

De este modo, "en consonancia con el Gobierno de España encabezado por Pedro Sánchez", que por ejemplo ha anunciado que ampliará el permiso de paternidad en 8 semanas en 2019 y progresivamente a 16 semanas en 2021, los socialistas riojanos, "y ante la parálisis del Gobierno de La Rioja, presentamos iniciativas que favorezcan la igualdad real y la conciliación laboral y familiar".

Las ayudas que actualmente presta el Gobierno de La Rioja para favorecer la conciliación del trabajo y la vida personal y familiar de las mujeres y hombres "es escasa, y no ha variado desde hace una década pese al cambio social y normativo que se ha producido".

Así, Velasco ha presentado dos Proposiciones no de Ley, la primera dirigida a "ampliar y flexibilizar" las ayudas que actualmente se otorgan, contemplando otras situaciones como la "reducción de jornada para cuidado de hijos e hijas", y la segunda para "favorecer la conciliación laboral y familiar de los trabajadoras y trabajadores autónomos".

En primer lugar, el diputado socialista considera "necesario" modificar la normativa que regula las ayudas para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral "promoviendo la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres, tanto en el acceso y permanencia en el empleo como en sus posibilidades de dedicación intensiva al cuidado de sus hijos e hijas durante la etapa en que más lo necesitan".

En concreto, los socialistas proponen que esta modificación "debe ir encaminada a compensar, al menos parcialmente, la pérdida de ingresos originada por una excedencia laboral o una reducción de jornada de trabajo para el cuidado de los hijos e hijas menores de edad". El concepto de hijos e hijas abarcaría no solo la filiación natural o adoptiva, "sino también la tutela y el acogimiento permanente o preadoptivo".

Y, en segundo lugar, los socialistas proponen, en el marco del Consejo Riojano del Trabajo Autónomo, una relación de "medidas normativas fiscales, tributarias y laborales al objeto de avanzar en la protección del derecho de los trabajadores y trabajadoras autónomas a la conciliación familiar y laboral y a la corresponsabilidad en los cuidados".

Para el PSOE, ha explicado Velasco, el colectivo de autónomos y emprendedores "es prioritario en el tejido empresarial y económico de La Rioja", ya que suponen una "fuente de riqueza y de empleo" en nuestra Comunidad Autónoma. La Rioja, ha recordado, cuenta con más de 26.000 autónomos, lo que supone el 20% del total de los afiliados a la Seguridad Social, por encima del conjunto nacional.

Para los socialistas, "es necesario mejorar la protección social del autónomo, sobre todo de la mujer perteneciente al colectivo de autónomos". Por ello, desde el ámbito público "se deben crear las condiciones para que la trabajadora pueda ejercer su derecho a reducir su jornada laboral por cuidado de hijo o conciliar nada más tener un hijo, esto es algo que les separa de la mujer asalariada".

Las bonificaciones asociadas al contrato de interinidad o relevo durante la baja por maternidad, "sólo se dan durante la baja efectiva de maternidad de la autónoma".

Teniendo en cuenta que, en dichos negocios, las autónomas suelen estar solas al frente de los mismos, "el coste que les supone contratar a esa persona en los meses previos a la baja por maternidad y formarla para relevarlas durante la misma es elevadísimo y lleva a muchas autónomas a abandonar negocios viables, al no poder asumir los costes de una contratación no bonificada durante esos meses, o al miedo de dejar frente a sus negocios a personas con las que no han convivido ni se han formado para ello".