El PSOE pregunta a Capellán qué hará con los 30M recibidos para transición energética "si no tiene ninguna ayuda activa"

LOGROÑO 7 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSOE en La Rioja, Jesús María García, asegura que el Gobierno regional "a día de hoy" no tiene activa "ninguna línea de promoción, apoyo o subvención para ayudar a empresas o ciudadanos a producir una energía limpia, al ahorro energético o a avanzar hacia políticas de autoconsumo". Y ante ello, se pregunta: "¿Qué va a hacer el Ejecutivo con los 30 millones de euros que ha recibido para estas políticas de transición energética?".

Jesús María García ha criticado este miércoles las "políticas de subvenciones del Gobierno de Gonzalo Capellán" al decir que "hoy por hoy, somos la única ccaa que no tiene activa ninguna ayuda para avanzar hacia esta transición".

Así las cosas -afirma- "si un ciudadano o una empresa quiere ponerse en contacto con la Consejería presidida por Belinda León para informarse sobre alguna línea activa se llevará una sorpresa porque no las hay". A pesar -dice- "de que en la web del Gobierno riojano siguen anunciadas. Todas estás cerradas, no se puede acceder a ninguna".

Como ejemplos, "la línea para la puesta en marcha de proyectos de energía renovable térmica cerró en 2024 o el programa para la rehabilitación energética en edificios públicos, también".

Por otra parte, la línea de ayudas a las explotaciones agropecuarias para la renovación y la eficiencia energética "también se cerró el 31 de diciembre de 2023, y no se ha vuelto a habilitar". Igualmente, "están cerradas las líneas de subvenciones en materia de ahorro y eficiencia energética, así como la de ayudas al autoconsumo".

Otra de las líneas que más aceptación tenía entre los riojanos era la referente al Plan renové de electrodomésticos, "cerró el 14 de junio de 2024".

"LAS HA DEJADO MORIR"

Jesús María García ha explicado que estos son solo "algunos ejemplos" de cómo "han dejado cerrar todas las líneas de ayudas puestas en marcha el anterior Gobierno socialista, presidido por Concha Andreu. El PP las ha dejado morir".

"Y lo grave no es que no las renueve, aunque denota una ideología contraria al ahorro energético y producción de energía sostenible y limpia, lo que realmente nos preocupa es saber qué va a hacer o en dónde va a invertir esos 30 millones de euros que han llegado de los Fondos Europeos en este primer trimestre de 2025. No sé si los tendremos que devolver".

PROPUESTAS EN PLENO

Aún así "desde el PSOE seguiremos impulsando la producción de energía limpia y en el próximo pleno del Parlamento riojano -que se celebra mañana- propondremos una serie de medidas al Gobierno riojano para, entre otros, que vuelva a poner en marcha "en el menor tiempo posible" estas ayudas.

También pedirán que se resuelvan "los expedientes que están todavía sin tener una resolución final porque todavía hay particulares y empresas que están pendientes de ellas".

También solicitarán "que se habiliten nuevas líneas de apoyo a empresas, particulares y ayuntamientos para el desarrollo de proyectos de ahorro energético y producción de energía renovable y aprobar y convocar una nueva convocatoria de la línea de ayudas en materia de promoción de las energías renovables térmicas".

"Nuestras propuestas también irán destinadas a aprobar y convocar una nueva convocatoria de la línea de ayudas en materia de rehabilitación energética en edificios públicos, una nueva convocatoria de la línea de ayudas en materia de eficiencia energética en las explotaciones agropecuarias y una convocatoria de la línea de ayudas en materia de generación de energía eléctrica para el autoconsumo".

Y junto a esto, "queremos aprobar y convocar una nueva convocatoria de línea de ayudas en materia de ahorro y eficiencia energética y una nueva convocatoria de línea de ayudas en materia de renovación de electrodomésticos".