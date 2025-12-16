El PSOE presenta una batería de 9 enmiendas parciales para Cervera que movilizan 3,5 millones de euros - PSOE LA RIOJA

LOGROÑO 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado 9 enmiendas parciales al presupuesto regional para 2026 que afectan a Cervera y su entorno. Estas enmiendas movilizan un total de 3,5 millones de euros. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario, Sara Orradre, ha afirmado que "queremos mejorar unas cuentas que no afrontan las necesidades y desafíos de esta zona". Por lo que respecta a Cervera, "nuestras enmiendas suponen un total de 2,3 millones de euros".

Así, "proponemos destinar 600.000 euros dirigidos a la mejora y adecuación de instalaciones deportivas". Orradre ha explicado también que "hemos previsto 200.000 euros para la redacción de proyectos de un centro de día para el municipio y destinar medio millón de euros para la travesía de Cervera". Finalmente, y para la red de abastecimiento al municipio desde la presa del Regajo, "contemplamos 1 millón de euros".

En Igea, Sara Orradre ha asegurado que las enmiendas socialistas "suponen 700.000 euros". Vamos a proponer medio millón de euros "para la adquisición y la primera fase de la rehabilitación del Palacio del Marqués de Casa Torre y para impulsar el Centro Paleontológico".

También "hemos reservado 200.000 euros para la redacción del proyecto del centro de día y residencia de personas mayores". La portavoz adjunta del GPS ha aseverado que "nuestras parciales afectan también a Grávalos, con un importe de 263.000 euros".

En concreto, "proponemos 63.000 euros para la pista de pádel cubierta y 200.000 euros para la redacción del proyecto para un centro de día". Finalmente, y por lo que atañe a Cornago, "queremos mover 200.000 euros destinados a la mejora de la carretera que une Valdeperillo con la LR-283".