El PSOE presenta una moción para mejorar las instalaciones de las escuelas infantiles municipales de Logroño

Archivo - Escuela infantil, guardería. - JCCM - Archivo

LOGROÑO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño presentará en el próximo pleno del mes de mayo una moción para "la mejora urgente de las instalaciones de las escuelas infantiles de titularidad municipal", así como el impulso de su promoción entre las familias.

Y es que, como dicen los socialistas en una nota, "pese a existir partidas presupuestarias destinadas a la mejora de las instalaciones, no se han ejecutado", lo que, afirman, "repercute directamente en las condiciones en las que se presta el servicio".

El Grupo Socialista considera "inaceptable que niños y niñas de corta edad permanezcan en espacios que no garantizan condiciones térmicas adecuadas, especialmente en un contexto de temperaturas cada vez más extremas".

Por ello, se propone "la aprobación y ejecución inmediata de un Plan Integral de Climatización para todas las escuelas infantiles antes del verano, y la movilización efectiva de las partidas presupuestarias ya consignadas para evitar que queden sin ejecutar".

ESTADO DEFICIENTE DE LOS ESPACIOS EXTERIORES.

La moción también aborda "la situación de los espacios exteriores, como patios y zonas de recreo, cuyo estado es deficiente".

En este sentido, consideran desde el PSOE que "las actuaciones realizadas por el Gobierno de Escobar en esta Legislatura han sido reactivas y motivadas por la presión mediática, en lugar de responder a una planificación estructural y preventiva".

Asimismo, el PSOE también advierte de "una falta de impulso de este servicio, ya que no se están cubriendo todas las plazas disponibles lo que evidencia la necesidad de mejorar la visibilidad y el conocimiento de esta red pública frente a la oferta privada".

Indican que "las escuelas infantiles municipales constituyen un servicio público esencial para garantizar el acceso en igualdad de condiciones a la educación de 0 a 3 años".

"Lejos de su antigua consideración como recurso asistencial, estas escuelas son hoy reconocidas como una etapa educativa clave para el desarrollo infantil, además de desempeñar un papel fundamental en la conciliación familiar y la corresponsabilidad en los cuidados", apuntan los socialistas.

Con esta moción, el Grupo Municipal Socialista defiende "la necesidad de reforzar la red municipal de escuelas infantiles como un pilar fundamental del modelo de ciudad, apostando por un servicio público de calidad que garantice la igualdad de oportunidades desde las primeras etapas de la vida".

PROPUESTAS DE LA MOCIÓN.

La iniciativa plantea cinco medidas concretas:

La aprobación y ejecución inmediata de un Plan Integral de Climatización para todas las escuelas infantiles municipales antes del verano.

La movilización efectiva de las partidas presupuestarias ya consignadas para evitar que queden sin ejecutar.

La revisión y adecuación urgente de patios y espacios exteriores, garantizando zonas seguras, accesibles y con sombra.

El seguimiento mensual del grado de ejecución de estas actuaciones en la Comisión correspondiente.

La puesta en marcha de una campaña anual de difusión para reforzar la red pública como opción prioritaria en el periodo de matriculación.