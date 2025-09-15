LOGROÑO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE "pretende empañar el buen inicio del curso escolar con más presupuesto y docentes de la historia en La Rioja: 6.156 profesores para 51.300 alumnos, una cifra que refleja la firme apuesta del Gobierno regional del Partido Popular por la educación para garantizar la prestación de un servicio universal, de calidad y dotado con el personal más especializado".

Las declaraciones realizadas este lunes por el secretario de Educación del PSOE riojano "carecen de fundamento", ha señalado el PP en un comunicado. En primer lugar, porque se han incorporado 4.715 docentes en los centros públicos y 1.441 en la red concertada, mientras que el último curso planificado por el Gobierno regional socialista, el 2022/23, sólo contó con 4.172 en la red pública y 1.500 en la red privada concertada, para un total de 51.352 estudiantes. Es decir, 5.672 en total, 484 profesores menos para impartir clase a un mayor número de alumnos.

"Tampoco están fundadas las críticas socialistas al capítulo de infraestructuras" porque se ha inaugurado el nuevo CEIP Entresotos de Rincón de Soto, con una inversión cercana a los 7 millones de euros; también se va a estrenar el nuevo edificio de Educación Infantil en el CEIP Beato Jerónimo Hermosillo de Santo Domingo de la Calzada, que ha supuesto una inversión de 2,4 millones de euros, y se han invertido más de 4 millones en un centenar de obras en distintos centros públicos de La Rioja a lo largo del verano.

Además, durante los próximos meses, la Consejería de Educación y Empleo "continuará trabajando no solo en la reforma, adaptación y mejora de toda la red de sus centros públicos, sino también en la construcción de nuevos edificios, como la Escuela Infantil de Primer Ciclo en Aldeanueva de Ebro, por importe de 2,6 millones de euros; el nuevo CEIP de Agoncillo, cuyas obras, adjudicadas por 4,9 millones de euros, ya han comenzado este verano; y el inminente inicio de construcción del nuevo centro de Educación Infantil, Primaria y Secundaria en Pradejón, con un importe de adjudicación de 13,8 millones de euros".

Potenciar la cultura del esfuerzo; reforzar Lengua y Matemáticas con cuatro horas semanales para cada materia en la ESO; fomentar los valores europeos; proporcionar autonomía a los centros y simplificar la evaluación son los principales objetivos del nuevo curso escolar, caracterizado por la entrada en vigor del nuevo Decreto de Convivencia que reconoce al docente como autoridad pública. También se vuelve a impulsar notablemente la FP, con nuevos ciclos formativos y dos cursos de especialización para impulsar estas enseñanzas atendiendo las necesidades del sector social y empresarial riojano.

Recordamos al PSOE que el PP "siempre ha apostado por una educación de más calidad, con mayor igualdad de oportunidades y con un fuerte componente social". Así lo demuestran las primeras medidas que tomó este Gobierno nada más comenzar la legislatura: mejorar las ratios en Bachillerato y ESO; aumento generalizado de las becas; mejora del bono infantil; zona única de escolarización en Logroño, Lardero y Villamediana de Iregua y mejoras progresivas en el ámbito de la convivencia y la autonomía de los centros.

Mientras el PSOE "ha politizado históricamente la educación para tratar de enfrentar a la red pública con la concertada, el PP siempre las ha considerado complementarias para liderar un proyecto firme sobre el que sustentar uno de los pilares de la acción política de su Gobierno". Y en este nuevo curso "lo ha vuelto a demostrar con el mayor esfuerzo presupuestario, no solo en becas sino también en nuevas infraestructuras, con la contratación de más personal e implementando una considerable mejora de la oferta de Formación Profesional".