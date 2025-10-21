El PSOE propone a Concha Andreu como nueva vicepresidenta del Senado en sustitución de Fernández Vara

Archivo - La senadora del PSOE por La Rioja, Concha Andreu. - PSOE LA RIOJA - Archivo

El nombramiento se producirá esta tarde de martes, a partir de las 16 horas, en una votación secreta en la Cámara Alta

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha anunciado este martes que su grupo ha propuesto a la expresidenta de La Rioja Concha Andreu como nueva vicepresidenta segunda de la Cámara Alta, en sustitución de Guillermo Fernández Vara, fallecido en el mes de octubre.

Tras presentar la propuesta en la Mesa del Senado, la elección de Andreu tendrá lugar al inicio de la sesión plenaria de este martes, pasadas las 16.00 horas, a través de un procedimiento de voto secreto en urna que se alargará durante media hora, ha explicado Espadas en una rueda de prensa.

En concreto, el nombramiento tendrá lugar en el tercer punto del día, después del acatamiento de la Constitución de Juan Milián, nuevo senador del PP designado por el Parlament de Cataluña, y de la aprobación del acta de la sesión anterior, según consta en el orden del día.

Andreu, presidenta de La Rioja entre 2019 y 2023 y secretaria general de los socialistas riojanos entre 2021 y 2025, se convirtió en la primera mujer de la historia al frente del Ejecutivo autonómico, y dejó el cargo en las últimas elecciones regionales, en mayo de 2023, tras perder frente a Gonzalo Capellán (PP).

Posteriormente, en los comicios generales de julio de 2023, fue elegida como senadora del PSOE por la circunscripción de La Rioja.

Sustituirá de esta forma a Guillermo Fernández Vara, que falleció a principios de octubre a los 66 años de edad tras una larga enfermedad que le mantuvo apartado de la actividad política en los últimos meses.

CONTRA LA NUEVA REFORMA DEL REGLAMENTO DEL PP

Preguntado sobre la nueva reforma del reglamento del Senado planteada por el PP, que permitiría limitar los tiempos de intervención de los ministros, Espadas ha criticado el "vicio" que, a su juicio, tienen los 'populares' de "querer modificar las reglas del juego sin contar con los jugadores".

"El Partido Popular no va a conseguir que los demás grupos, desde luego el socialista, sea cómplice de, sencillamente, hacer las cosas desde una mayoría absoluta o absolutista que está faltando el respeto y a la institucionalidad de esta Cámara", ha espetado el portavoz socialista.

Ello supone, según Espadas, un "retroceso democrático" para el Senado, que está "perdiendo credibilidad" con la mayoría absoluta del PP, ha dicho.