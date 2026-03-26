PSOE propone consolidar y prolongar carril bici de Luis de Ulloa y eliminar el de la acera para ganar espacio al peatón - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha planteado este jueves "consolidar y prolongar el carril bici unidireccional" que discurre por la calzada en la calle Luis de Ulloa, en el barrio de San José de la capital.

A ello se sumaría, además, "la eliminación de esta forma del carril bici que existe en la acera" con el fin de "recuperar la totalidad del espacio", desde el bordillo hasta la fachada de las casas, "para usos peatonales y zonas verdes".

Así lo ha manifestado el concejal socialista, Álvaro Foncea, en una comparecencia ante los medios, en la que ha indicado que la propuesta del PSOE reside "en la eliminación de la señalización" del carril bici que está en la acera.

Un espacio, ha añadido, "para que pueda ser disfrutado por todo tipo de personas con el uso libre de caminar, juego o estancia", algo que "debe ser prioritario en espacios peatonales".

Por otro lado, Foncea ha propuesto que, en el espacio dedicado a la circulación, "se continúe con la sección de la calle renovada, alargando las vías ciclistas unidireccionales en calzada al menos entre las rotondas de Madre de Dios y del IX Centenario" para así "garantizar la continuidad de los itinerarios ciclistas".

Además, con esta propuesta "se evitan los conflictos existentes entre los vehículos de motor cuando cambia el número de carriles", ha señalado Álvaro Foncea.

La propuesta, ha continuado el concejal del PSOE, "se puede realizar a coste bajo" ya que "no implican grandes intervenciones en la configuración de la calle" pudiendo incluso "ser asumidas dentro del contrato marco de mantenimiento de la red viaria".

El edil ha señalado que, por parte del equipo de Gobierno municipal "oficialmente publicado no hay nada" a este respecto, "pero sabemos que los servicios técnicos del Ayuntamiento están analizando esta posibilidad y que no se ve con malos ojos tampoco desde el Ejecutivo local, les animamos desde aquí también a abordar esta intervención".

PACIFICACIÓN EN EL CEIP CABALLERO DE LA ROSA.

Asimismo, Foncea ha propuesto, en una segunda fase, "la realización de un estudio para la pacificación del último tramo entre Madre de Dios y Paseo del Prior", donde confluyen "los equipamientos de La Ribera y el CEIP Caballero de la Rosa".

Y es que en esta zona conviven los escolares con un tráfico destacable con lo que existe "un riesgo de atropellos considerable" y "ruido y polución que afecta negativamente" a los niños, ha considerado Foncea quien ha desvelado que en el propio centro escolar existe "una voluntad de pacificar el entorno".