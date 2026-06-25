El PSOE propone a Escobar una batería de medidas para garantizar el confort térmico en las aulas - PSOE LOGROÑO

LOGROÑO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha propuesto en forma de moción una batería de medidas para garantizar el confort térmico en los centros educativos de Logroño. Los concejales Álvaro Foncea y Esther Espinosa han informado esta mañana a los medios de comunicación de una serie de acciones propuestas para hacer frente a las altas temperaturas que la Comunidad Educativa ha sufrido estos últimos días, con episodios de "más de 30 grados" perjudicando "la atención y el aprendizaje de las niñas y niños", ha criticado la edil Espinosa.

La medida más importante es "la realización urgente de una auditoria climática en todos los centros educativos de la ciudad para conocer las demandas energéticas y determinar las medidas correctoras necesarias" que garanticen "el confort térmico y la eficiencia energética", ha indicado Foncea quien ha explicado la necesidad de tener una coordinación con el Gobierno de La Rioja "para elaborar un Plan Plurianual de Inversiones destinado a la modernización de los centros, priorizando el uso de materiales de construcción sostenibles, técnicas de refrigeración natural, aislamiento de fachadas y cubiertas, y la instalación de sistemas de energías renovables".

REFUGIOS CLIMÁTICOS

Además, el concejal ha propuesto "dar continuidad a lo que se hizo en la pasada legislatura" estableciendo un protocolo para que los centros educativos, una vez adaptados, "puedan abrirse durante los periodos vacacionales y episodios de calor extremo como espacios sociales" y que actúen "como refugios climáticos".

En la moción presentada por el PSOE también se precisa la importancia de consignar en los presupuestos municipales una partida plurianual vinculada a este Plan de Adaptación Climática, buscando la cofinanciación a través de fondos europeos (FEDER, MRR) y convenios con el Gobierno de La Rioja. Asimismo, se insta al Gobierno regional a reforzar la inspección de trabajo y a flexibilizar el horario y el calendario educativo ante las altas temperaturas.

Una iniciativa que el Grupo Socialista ha registrado para su debate en el próximo Pleno con el fin de que "el curso que viene los centros educativos estén mejor preparados ante el calor", ha concluido Espinosa.