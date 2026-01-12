El PSOE propone reformar las ayudas de emergencia en Logroño "porque no están llegando a todos los que las necesitan"

Archivo - Iván Reinares, concejal del PSOE en Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha planteado este lunes reformar el sistema de ayudas de emergencia para "mejorar la eficacia del sistema y reforzar el carácter público y garantista de los servicios sociales", ya que argumentan que "no están llegado a todos los ciudadanos que las necesitan".

Para ello, presentarán una moción al pleno ordinario del mes de enero, que se prevé celebrar este jueves.

Una propuesta, además, que se sustenta, dicen los socialistas, en que el alcalde de la ciudad Conrado Escobar "está ejecutando el presupuesto muy por debajo de lo previsto a pesar de que existen necesidades sociales reales y acreditadas".

Así lo ha señalado el concejal del Grupo Municipal Socialista, Iván Reinares, esta mañana en una rueda de prensa en la que ha explicado que la reforma que plantea el PSOE es "sensata, realista y necesaria".

A ello ha sumado que el planteamiento que realizan "cumple con la normativa municipal de subvenciones, actualiza las cuantías, los criterios de acceso y los procedimientos adaptándolos a la realidad social y económica de Logroño".

El edil ha indicado que el actual sistema "no está bien diseñado para llegar de forma eficaz a quien lo necesita" y que Escobar "no está haciendo nada por evitarlo".

Y es que "no se trata solo de cambiar importes o introducir ajustes puntuales", hay que "revisar el conjunto del sistema" para que se responda "a las necesidades reales que hoy atienden los servicios sociales municipales", ha insistido el concejal socialista.

La propuesta del PSOE refuerza el papel del informe social, que "es la herramienta profesional que mejor permite valorar la situación real de las personas", ha reseñado Reinares.

Además, el Grupo Socialista plantea que "el sistema garantice la continuidad de las ayudas con independencia del calendario presupuestario" y que se trabaje "de forma coordinada con los órganos de fiscalización para evitar los bloqueos en la tramitación de los pagos".

El concejal ha reconocido que el sistema actual funciona "gracias al esfuerzo y la profesionalidad de los equipos de servicios sociales municipales" pero "arrastra incoherencias normativas y limitaciones que no se pueden resolver con parches".

La propuesta planteada vía moción incluye un anexo completo, una propuesta de ordenanza, de bases y de convocatoria. De esta forma "el trabajo está hecho, ahora solo falta voluntad política para ponerla en marcha", ha afirmado Iván Reinares apelando a la mayoría absoluta del PP.