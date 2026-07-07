PSOE reclama al alcalde "recuperar ayudas recortadas o eliminadas" para rehabilitación y regeneración urbana en Logroño

Archivo - El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, Luis Alonso. - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha reclamado este martes al alcalde de la ciudad, Conrado Escobar, y al equipo de Gobierno local que "recuperen las ayudas recortadas o eliminadas" para la rehabilitación y la regeneración urbana.

En este sentido, en rueda de prensa, el portavoz socialista, Luis Alonso, ha asegurado que "es positivo que en Logroño se reúna la Federación Española de Municipios y Provincias para hablar de la rehabilitación de vivienda y de la regeneración urbana".

El problema es que, ante esta cita, el alcalde Conrado Escobar, después de algo más de tres años en el cargo, "solo ha aportado un salón de actos, un proyector y sonrisas, en vez de realidades, ejemplos o iniciativa pública".

Alonso ha recordado que desde el Grupo Municipal Socialista "llevamos meses insistiendo en la importancia de la rehabilitación y de la regeneración en la ciudad, sobre todo tras la decisión de este Equipo de Gobierno de recortar en un 52% las ayudas destinadas a estos ámbitos".

"Hablamos -ha añadido el portavoz- de una regeneración sobre todo en aquellos barrios o zonas de nuestra ciudad que presentan un porcentaje mayor de viviendas vacías".

Luis Alonso ha asegurado que la regeneración "se asienta en dos elementos clave, como son la accesibilidad y la eficiencia energética".

Y sobre estos ejes, ha señalado que "hay medidas que se pueden poner ya en marcha, como recuperar el presupuesto que había en el 2024 para ayudas destinadas a tal fin, y que era 890.000 euros mayor que el actual".

También, ha dicho, "se pueden recuperar las ayudas destinadas a la mejora de la eficiencia energética del parque residencial, ayudas que no se convocaron en 2024 y que desaparecieron del presupuesto en 2025 y 2026".

Alonso igualmente ha explicado que "se puede delimitar con carácter bianual las Zonas de Rehabilitación Preferente para barrios o zonas como el Centro, con un 21,40% de viviendas vacías".

Y, por último, "debemos poner en marcha una línea específica de ayudas enfocada a la mejora del aislamiento acústico en viviendas de la Zona de Protección Acústica Especial, y retomar otros proyectos de rehabilitación ya en marcha, que proceden de la legislatura anterior, y que contaban con fondos europeos como es la actuación en varios bloques de Lobete".

Luis Alonso ha recordado que todas estas medidas "ya las pusimos encima de la mesa en el pleno extraordinario de vivienda que se celebró a iniciativa de mi grupo a finales del pasado mes de abril". El PP "dijo no a todas estas propuestas".

El portavoz del Grupo Socialista ha asegurado, para concluir, que "contamos con el Plan Estatal de Vivienda, un Plan que contempla 119 millones de euros para La Rioja". Alonso ha reclamado por ello a Escobar que "trabaje desde ya para que una parte importante de esos fondos se queden en Logroño".