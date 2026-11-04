PSOE reclama "más mantenimiento" en los barrios y "mayor control de cumplimiento de la Ordenanza de Terrazas" en Logroño

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LOGROÑO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño ha informado que va a volver a reclamar en el pleno de este jueves al Gobierno de Escobar "más mantenimiento de las instalaciones de los barrios y un mayor control del cumplimiento de la Ordenanza de Terrazas".

En concreto, los concejales socialistas preguntarán "por el estado de deterioro que presenta el edificio de las antiguas escuelas de El Cortijo, que alberga el consultorio médico y la sede de la asociación de vecinos".

El inmueble, dicen, "sufre problemas de goteras y filtraciones que evidencian la necesidad de acometer actuaciones para garantizar su adecuada conservación".

El Grupo Municipal Socialista considera que "no es suficiente con realizar pequeñas reparaciones puntuales cuanto los problemas persisten y se agravan con el paso del tiempo".

Así, reclamará al Gobierno de Escobar que "concrete qué calendario de actuaciones y mejoras tiene previsto para este edificio y si se contempla una rehabilitación integral que permita solucionar las deficiencias existentes".

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA ORDENANZA DE TERRAZAS.

La segunda cuestión que trasladará el PSOE en el pleno se refiere al funcionamiento de la Comisión de Seguimiento de la Ordenanza de Terrazas, un órgano fundamental para supervisar el desarrollo y la correcta aplicación de esta normativa.

Desde la aprobación de la actual ordenanza, en noviembre de 2025, esta comisión únicamente se ha reunido en una ocasión.

Una situación que preocupa especialmente ante la proximidad del 4 de diciembre de 2026, fecha en la que finaliza el periodo transitorio y la normativa entra plenamente en vigor, también en lo relativo a las superficies de ocupación de las terrazas, que deberán ajustarse a las nuevas condiciones establecidas.

Para los socialistas, la proximidad de esta fecha hace imprescindible que el Gobierno de Escobar planifique las actuaciones necesarias y convoque la comisión para abordar las cuestiones pendientes.

Su labor es esencial para garantizar una aplicación adecuada de la ordenanza y evitar incertidumbres y problemas tanto a los establecimientos hosteleros como a los vecinos de Logroño.

Por este motivo, el PSOE preguntará al equipo de Gobierno por la actividad de la comisión y su planificación de trabajo, y reclamará que se convoque con la regularidad necesaria para cumplir las funciones que tiene encomendadas.

El Grupo Municipal Socialista insiste en que Logroño necesita una gestión municipal que preste atención al mantenimiento de los barrios y que garantice el seguimiento efectivo de las normas aprobadas.